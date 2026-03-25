"Quiero irme en paz”

Noelia Castillo Ramos: el caso de eutanasia con la oposición de su familia que sacude a España

Tiene 25 años y su pedido fue avalado por los organismos médicos de Cataluña, pero quedó frenado por la oposición de su padre, respaldado por Abogados Cristianos. La Justicia española y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazaron las cautelares y el procedimiento quedó habilitado para ser llevado a cabo este jueves 26 de marzo.