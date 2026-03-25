Noelia Castillo Ramos: el caso de eutanasia con la oposición de su familia que sacude a España

El caso Noelia Castillo Ramos sacude a España y reaviva el debate sobre la eutanasia por la oposición de su propia familia.
Tiene 25 años y su pedido fue avalado por los organismos médicos de Cataluña, pero quedó frenado por la oposición de su padre, respaldado por Abogados Cristianos. La Justicia española y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazaron las cautelares y el procedimiento quedó habilitado para ser llevado a cabo este jueves 26 de marzo.
El caso Noelia Castillo Ramos sacude a España y reaviva el debate sobre la eutanasia por la oposición de su propia familia.
Noelia sufrió una agresión sexual múltiple y, tras ese episodio, el 4 de octubre de 2022 intentó quitarse la vida arrojándose desde un quinto piso. El resultado fue una lesión medular completa e irreversible: paraplejia, fuertes dolores neuropáticos e incontinencia.
En 2024, frente a ese diagnóstico, solicitó la eutanasia en España y el caso se instaló en el debate público por el cruce entre autonomía personal y oposición familiar.
El pedido fue aprobado por los organismos médicos y por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que consideró que cumplía los requisitos.
Ahí empezó el otro camino: su padre, con el respaldo de Abogados Cristianos, presentó recursos para impedir el procedimiento. La Justicia catalana avaló la decisión, el Tribunal Supremo la confirmó, el Tribunal Constitucional desestimó la última impugnación y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó en marzo de 2026 la cautelar para frenar la eutanasia.
La oposición del padre se sostuvo hasta el final del proceso. La madre, en cambio, dijo no compartir la decisión pero eligió acompañarla “hasta el último momento”, en un vínculo atravesado porquiero irme en paz” el dolor y la aceptación a la fuerza.
La fecha quedó fijada para este jueves 26 de marzo, después de casi 20 meses de demoras, idas y vueltas judiciales.
En su entrevista televisiva, Noelia describió un cuadro de dolor físico y malestar emocional: dijo que se siente sola, que su “mundo” se volvió oscuro, que no tiene ganas de nada y que dormir se le hace difícil por el dolor.
También respondió al conflicto familiar con una frase que resume el núcleo del caso: sostuvo que la felicidad de un padre no puede estar por encima de la vida de una hija, y pidió “irme en paz y dejar de sufrir”.