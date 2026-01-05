Murió Eva Schloss, hermanastra de Ana Frank y sobreviviente de Auschwitz

Eva Schloss, hermanastra de Ana Frank y sobreviviente de Auschwitz, murió a los 96 años.
El rey Carlos encabeza homenajes a la activista de educación sobre el Holocausto, a quien conoció en 2022, y dice que él y Camila "la admiraban profundamente".
El rey de Inglaterra, Carlos III, que bailó con Schloss mientras visitaba un centro comunitario judío en el norte de Londres en 2022, dijo que él y la reina Camila la habían "admirado profundamente" y que estaba "privilegiado y orgulloso" de haberla conocido.
La muerte de Schloss fue confirmada el sábado en un homenaje a ella en el Jewish News, en el que su familia describió su “gran tristeza” por la pérdida de “nuestra querida madre, abuela y bisabuela”.
Fue cofundadora y presidenta honoraria del Anne Frank Trust, del que la reina es patrona.
En un comunicado, el rey dijo: “Mi esposa y yo estamos profundamente tristes al enterarnos de la muerte de Eva Schloss".
“Los horrores que soportó cuando era joven son imposibles de comprender y, sin embargo, dedicó el resto de su vida a superar el odio y los prejuicios, promoviendo la bondad, el coraje, la comprensión y la resiliencia a través de su incansable trabajo para Anne Frank Trust UK y para la educación sobre el Holocausto en todo el mundo".
"Nos sentimos privilegiados y orgullosos de haberla conocido, y la admiramos profundamente. Que su memoria sea una bendición para todos nosotros".
Schloss creció bajo el nombre de Eva Geiringer en Viena con sus padres y su hermano.
Más tarde vivió en la plaza Merwedeplein de Ámsterdam, donde conoció a su compañera de adolescencia, Ana Frank.
A medida que la situación en los Países Bajos empeoró, Schloss y su familia se mudaron de casa en casa durante dos años para evadir ser capturados, pero finalmente fueron traicionados por un simpatizante nazi, que los acogió y luego los entregó.
El día de su decimoquinto cumpleaños fueron arrestados, brutalmente interrogados y, en mayo de 1944, obligados a subir a trenes hacia el campo de exterminio nazi de Auschwitz.
Posteriormente, Schloss y su madre fueron separados de su padre y su hermano.
Durante su viaje de tres días a Auschwitz, su hermano Heinz le contó que él y su padre, Erich, habían escondido 30 de sus cuadros bajo las tablas del suelo del ático.
La historia de los hermanos fue objeto de una exposición organizada en el Museo Judío de Londres en 2017.
Posteriormente, Schloss se trasladó a Inglaterra y vivió en Londres durante más de 70 años.
La sobreviviente de Auschwitz se casó en 1952 con Zvi Schloss y la pareja tuvo tres hijas: Jacky, Caroline y Sylvia.
Cuando su madre, Elfriede, se casó con el padre de Ana Frank, Otto, en 1953, Schloss se convirtió en la hermanastra de Ana Frank.
En 2017, Schloss declaró a The Guardian: «Anne era mucho más madura y adulta que yo. Asistía a la escuela Montessori y me llevaba un año académico de ventaja. Yo iba a una escuela local normal».
En 2021, Schloss se convirtió en ciudadana del país de su nacimiento a los 92 años.
En su homenaje, su familia dijo: “Esperamos que su legado continúe inspirando a través de los libros, películas y recursos que deja".
“Estamos increíblemente orgullosos de todo lo que Eva representó y logró, pero ahora mismo estamos de duelo”.
Dan Green, director ejecutivo de Anne Frank Trust, describió a Schloss como "un faro de esperanza y resiliencia" y agregó: "Su compromiso inquebrantable de desafiar los prejuicios a través de la educación sobre el Holocausto ha dejado una marca indeleble en innumerables vidas.
“Su legado seguirá guiando y empoderando a los jóvenes para construir un mundo libre de odio y discriminación.
En Anne Frank Trust lamentamos profundamente su pérdida y enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos en estos momentos difíciles”.