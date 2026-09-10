Un mecánico italiano logró ingresar al Guinness World Records después de transformar un Fiat Panda de 1993 en el auto transitable más estrecho del mundo.
Un Fiat Panda de apenas 50 centímetros de ancho se convirtió en el auto más estrecho del mundo
Andrea Marazzi modificó un Fiat Panda de 1993 hasta reducirlo a 50,20 centímetros de ancho. El vehículo es eléctrico, monoplaza y conserva el 99% de sus piezas originales.
El vehículo fue construido por Andrea Marazzi y mide apenas 50,20 centímetros de ancho. También alcanza los 3,40 metros de largo y 1,45 metros de alto.
Un Fiat Panda reducido al mínimo
Marazzi creció trabajando en el taller automotor de su familia y decidió llevar adelante un proyecto que demandó cerca de 12 meses de trabajo.
Para concretarlo, modificó la carrocería, el chasis y la estructura interna del vehículo, aunque consiguió conservar el 99% de las piezas originales del modelo de 1993.
El Fiat Panda convencional mide alrededor de 1,46 metros de ancho, por lo que la transformación redujo esa dimensión a casi un tercio.
Un vehículo eléctrico y monoplaza
El interior fue adaptado para que pueda viajar una sola persona, ubicada en el centro del habitáculo y con un pequeño volante para conducir.
El vehículo también conserva sus cuatro ruedas y cuenta con un único faro delantero. Su peso final es de apenas 264 kilogramos.
Marazzi reemplazó además el sistema de propulsión por un motor eléctrico, con el que puede alcanzar una velocidad máxima cercana a los 15 kilómetros por hora.
Cuánta autonomía tiene
El particular Fiat Panda dispone de una autonomía aproximada de 25 kilómetros con una carga completa.
Pese a ser completamente funcional, el vehículo no está homologado para circular por la vía pública y fue concebido principalmente para exhibiciones, ferias y eventos.
Su diseño permite, sin embargo, que sea conducido y pueda desplazarse por espacios mucho más reducidos que los de un automóvil convencional.
El reconocimiento internacional
Guinness World Records reconoció la creación de Marazzi como el vehículo transitable más estrecho del mundo.
“Con solo 50,20 cm de ancho, aparcar esta cosa debería ser fácil”, destacaron desde la organización al presentar el récord.
El proyecto fue desarrollado en Autodemolizione Marazzi, el taller y empresa familiar de reciclaje de automóviles ubicado en Bagnolo Cremasco, Italia.