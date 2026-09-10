Récord Guinness

Un Fiat Panda de apenas 50 centímetros de ancho se convirtió en el auto más estrecho del mundo

Andrea Marazzi modificó un Fiat Panda de 1993 hasta reducirlo a 50,20 centímetros de ancho. El vehículo es eléctrico, monoplaza y conserva el 99% de sus piezas originales.