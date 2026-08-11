Un practicante de paddle surf de Florida rescató a una mujer del ataque de un caimán en el condado de Marion durante el fin de semana.
Florida: un practicante de paddleboard rescató a una mujer del ataque de un caimán
Mike Heard usó su remo para golpear a un caimán que se había aferrado a un nadador en Silver River después de escuchar gritos de ayuda.
El sábado, un caimán mordió a la mujer en el brazo mientras nadaba en el río Silver, según informaron fuentes locales citando a las autoridades del condado de Marion.
El practicante de paddleboard Mike Head le dijo a Fox35 que estaba con su familia cuando escuchó a dos mujeres gritar: "¡Caimán!".
“Era casi como un misil, y simplemente… solo podía ver la parte de atrás”, dijo Head, y agregó: “Estaba probablemente a unos 6 o 9 metros de distancia y pude verlo dirigirse hacia ella. Pensé… esto no puede estar pasando”.
Continuó: “¿Está muerta? ¿Me tiro al agua? Y ahora voy a acabar hecho pedazos. Hay muchas cosas que me pasan por la cabeza, intentando averiguar qué estaba haciendo mientras remaba… hacia ella”.
El valiente acto de Mike Head
Head dijo que el caimán tenía las mandíbulas aferradas al brazo de la mujer, lo que le llevó a usar su remo para intentar ahuyentarlo.
“No podía golpearla porque sabía que desde mi posición iba a darle en la cabeza, así que me coloqué al otro lado e intenté estabilizarme para no caerme. Entonces golpeé porque aún podía verla, y no sabía si le había dado o no. Solo sabía que se había ido”, dijo.
Otro navegante acudió en ayuda de Head y ayudó a llevar a la mujer a la orilla, según informó Fox 35. Head usó una cuerda como torniquete para detener la hemorragia de su brazo.
“Es una situación inquietante. Mis hijos están aquí mismo, pero esto está sucediendo. Tomo la cuerda, la paso, la ato. Ella se da la vuelta, me mira y me dice: ‘Átala bien fuerte’”, declaró al medio.
Las autoridades locales han capturado un caimán de 2,95 metros de largo en la zona, según informó la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), informa WESH.
Captura del caimán en la zona
El ataque de la semana pasada se suma a otros ataques de caimanes ocurridos este verano en Florida, incluyendo uno en el bosque estatal Little Big Econ del condado de Seminole, donde Brittany Clark, de 31 años, estaba nadando con su novio cuando un caimán la atacó. Posteriormente falleció a causa de las heridas.
Según la Comisión de Conservación de la Vida Silvestre y la Pesca de Florida (FWC, por sus siglas en inglés), los caimanes han habitado durante mucho tiempo los humedales, ríos y lagos de Florida, y se encuentran en los 67 condados.
A medida que la población del estado crece y más personas viven y pasan tiempo cerca de los cursos de agua, los encuentros entre humanos y caimanes son cada vez más frecuentes.
La FWC aconseja al público que nunca alimente a los caimanes y que mantenga una distancia segura si se encuentra con uno. También recomienda nadar solo en áreas designadas durante el día y mantener a las mascotas con correa y alejadas del agua.