Fuerte sismo de 7,1 en el archipiélago de Vanuatu

#TsunamiPH



ADVISORY: NO TSUNAMI THREAT TO THE PHILIPPINES



Tsunami Information No.1

Date and Time: 07 Dec 2023 - 08:57 PM

Magnitude = 7.3

Depth = 035 kilometers

Location = 20.7°S, 169.2°E - Vanuatuhttps://t.co/hHt927g3aa pic.twitter.com/AdPK4memTF