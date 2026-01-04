España: advierten por estafas desde un perfil falso de la princesa Leonor

La Fundación Princesa de Asturias ha emitido un comunicado a través de su página web en el que alerta de un intento de posibles "estafas" y "fraude", a través de las redes sociales, que usan su nombre y el de Leonor de Borbón.
La Fundación Princesa de Asturias informó una “usurpación de identidad” y aclararon que “u Alteza Real la Princesa de Asturias no solicita, ofrece o gestiona aportaciones económicas bajo circunstancia alguna”.
Según explican, dicha entidad "no dispone de programas de ayuda económica, subvención de proyectos, sorteos u otros mecanismos de naturaleza monetaria, destinados a ciudadanos particulares".
De igual modo, señalan que "su Alteza Real, la Princesa de Asturias, no solicita, ofrece o gestiona aportaciones económicas bajo circunstancia alguna a través de esta Fundación". Por ello, añaden, "cualquier mensaje o perfil que afirme lo contrario carece de legitimidad".
Recuerdan a su vez que "la única información veraz es la publicada a través de los canales oficiales de la Fundación Princesa de Asturias y de la Casa de Su Majestad el Rey".
Todo ello después de que hayan detectado "perfiles falsos y comunicaciones fraudulentas" en Internet, que "usurpan la identidad de la Fundación Princesa de Asturias y de Su Alteza Real la Princesa de Asturias, para realizar proposiciones de carácter económico y/o recaudar dinero".
A partir de aquí, la entidad que organiza los Premios Princesa de Asturias y preside Ana Isabel Fernández Álvarez recomienda a los ciudadanos que puedan verse afectados, que pongan estos hechos "en conocimiento de las autoridades competentes".
Por último, lamentan "las posibles molestias y daños generados en su nombre a través de estas prácticas delictivas", concluye la nota.