El gabinete del gobierno de Israel aprobó el plan de ocupación de la ciudad de Gaza
Se trata de un plan impulsado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu.
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Crédito: REUTERS/Ronen Zvulun
15:11
Este viernes, Israel oficializó una nueva fase en su ofensiva en la Franja de Gaza con la aprobación, por parte del Gabinete de Seguridad, de un plan militar que contempla la toma de control total del principal centro urbano del enclave por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).
Ahora con aprobación de su Gabinete, la medida fue impulsada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y forma parte de una estrategia que busca, según su oficina, la derrota definitiva de Hamás, el retorno de los rehenes y el establecimiento de una administración civil alternativa, sin participación del grupo terrorista ni de la Autoridad Palestina.
Qué dijo Netanyahu
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo este jueves que su país tiene la intención de tomar el control total de la Franja de Gaza, pero no desea gobernar el territorio ni mantener su dominio.
Las declaraciones las realizó el jefe de gobierno israelí en una entrevista con la cadena estadounidense Fox News antes de una reunión del gabinete de seguridad, citado por DW. “Tenemos la intención”, respondió Netanyahu a la pregunta realizada por Fox News sobre la posibilidad de tomar el control de “toda Gaza”.
Ante la pregunta de si dicho control sería como el que tenía Israel “hace 20 años”, Netanyahu respondió: “Bueno, no queremos conservarla. Queremos tener un perímetro de seguridad. No queremos gobernarla”.
Benjamin Netanyahu. Crédito: REUTERS/Evelyn Hockstein
El premier añadió que el objetivo es “entregárselo a fuerzas árabes que lo gobernarán adecuadamente sin amenazarnos y ofreciendo a los gazatíes una buena vida. Eso no es posible con Hamás”.
Más temprano, Netanyahu había dicho, en una conferencia de prensa improvisada tras una reunión que mantuvo con el embajador de India en Israel, J.P.Singh, que el plan de su país no es “anexionar la Franja de Gaza”, sino que será un organismo gubernamental, del que no ofreció más detalles, el encargado de controlar el enclave palestino de forma temporal.
Palestinos esperan por la llegada de asistencia alimentaria este viernes. Crédito: REUTERS/Mahmoud Issa
El mandatario israelí reiteró que los principales objetivos de su ofensiva en Gaza siguen siendo “la destrucción completa de Hamás y el retorno de todos los rehenes”. Las milicias palestinas, consideradas terroristas por la Unión Europea y Estados Unidos, todavía retienen a 50 cautivos, de los que solo una veintena seguirían con vida, según Israel.
Según medios, el plan de Israel incluiría el desplazamiento de un millón de personas desde Ciudad de Gaza a Mawasi, además de la toma de control de los campamentos de refugiados. La ONU advirtió el miércoles que si Israel pone en marcha este plan habrá “consecuencias catastróficas” para la población gazatí.
