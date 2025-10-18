En el sector privado

Grecia se convierte en el primer país de la UE con jornada laboral de 13 horas

La iniciativa fue presentada como una herramienta para “flexibilizar y modernizar” el mercado laboral. Sin embargo, despertó fuertes críticas de los sindicatos y de la oposición, que advierten sobre una “regresión de derechos” y una mayor precarización.