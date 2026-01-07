Comunicado

Estados Unidos discute “opciones” para adquirir Groenlandia y “no descarta” el uso militar

“El presidente Trump ha dejado claro que adquirir Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional para EEUU y es fundamental para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica”, dijo el martes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.