Este miércoles

El Vaticano: 28 nuevos miembros de la Guardia Suiza Pontificia hicieron su juramento

El Papa León XIV agradeció su compromiso de fidelidad y su amor a la Iglesia. La fecha de la ceremonia no es casualidad. El 6 de mayo de 1527, hace casi 500 años, 189 guardias suizos murieron defendiendo al Papa Clemente VII, quien logró huir a salvo hasta el Castillo Sant’Angelo, durante el llamado “Saqueo de Roma”.