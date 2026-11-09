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Tragedia en Izmir

Explotó una fábrica de acero en Turquía: reportan al menos 17 muertos

El gobernador local declaró que la explosión se produjo alrededor del mediodía, después de que una grúa que transportaba una caldera de repuesto se derrumbara, provocando que materiales cayeran en un horno situado debajo.

Según datos de ONGs, los accidentes laborales son un problema crónico en Turquía. Reuters.Según datos de ONGs, los accidentes laborales son un problema crónico en Turquía. Reuters.
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Al menos 17 personas han muerto y otras 12 han resultado heridas en una explosión en una fábrica de hierro y acero cerca de la ciudad portuaria de Izmir, en el oeste de Turquía.

Según las autoridades, todos los fallecidos y heridos eran trabajadores de la planta Habas Demir Celik en Aliaga, una de las principales productoras de acero del país. Las imágenes del lugar mostraron un gran incendio dentro de las instalaciones y una imponente columna de humo que se elevaba hacia el cielo.

Medics treat an injured worker next to an ambulance after an explosion at an iron and steel manufacturing plant in the Aliaga district of Turkey's coastal Izmir province, November 9, 2026. REUTERS/Ali DincTodos los fallecidos y heridos eran trabajadores de la planta Habas Demir Celik en Aliaga. Reuters.

El gobernador local declaró que la explosión se produjo alrededor del mediodía, después de que una grúa que transportaba una caldera de repuesto se derrumbara, provocando que materiales cayeran en un horno situado debajo.

Los accidentes laborales siguen siendo un problema crónico en Turquía, según afirmó Turkish Health and Safety Labor Watch, una organización independiente de la sociedad civil.

El reporte oficial de víctimas

El presidente Recep Tayyip Erdoğan declaró inicialmente que la cifra de muertos era de 16, pero posteriormente el ministro de Sanidad, Kemal Memişoğlu, anunció que uno de los heridos de gravedad había fallecido a causa de sus heridas, elevando la cifra a 17.

Workers walk after an explosion at an iron and steel manufacturing plant in the Aliaga district of Turkey's coastal Izmir province, November 9, 2026. REUTERS/Ali DincLa planta de Habas está ubicada en el distrito de Aliaga. Reuters.

Los testigos presenciales en el lugar del incidente dijeron que la explosión sacudió el suelo, y una persona creyó inicialmente que se había producido un terremoto.

En un comunicado, la empresa que gestiona la fábrica afirmó que el accidente se produjo durante los trabajos de mantenimiento programados en uno de los hornos de arco eléctrico de la planta.

Búsqueda de sobrevivientes y detenidos

El gobernador de Izmir, Süleyman Elban, declaró a los medios de comunicación que se cree que todavía hay personas bajo los escombros.

Mirá tambiénTurquía: 12 muertos tras la explosión en una fábrica de municiones

Tras una reunión del gabinete celebrada el lunes, Erdoğan confirmó los fallecimientos y declaró que las investigaciones estaban en marcha, mientras continuaban las operaciones de búsqueda y rescate.

Según el servicio turco de BBC News, que cita informes de medios locales, al menos cinco personas han sido arrestadas.

La planta de Habas está ubicada en el distrito de Aliaga, en Izmir, que es un importante puerto y uno de los principales centros de desguace de barcos de Turquía.

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