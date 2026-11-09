Al menos 17 personas han muerto y otras 12 han resultado heridas en una explosión en una fábrica de hierro y acero cerca de la ciudad portuaria de Izmir, en el oeste de Turquía.
Explotó una fábrica de acero en Turquía: reportan al menos 17 muertos
El gobernador local declaró que la explosión se produjo alrededor del mediodía, después de que una grúa que transportaba una caldera de repuesto se derrumbara, provocando que materiales cayeran en un horno situado debajo.
Según las autoridades, todos los fallecidos y heridos eran trabajadores de la planta Habas Demir Celik en Aliaga, una de las principales productoras de acero del país. Las imágenes del lugar mostraron un gran incendio dentro de las instalaciones y una imponente columna de humo que se elevaba hacia el cielo.
El gobernador local declaró que la explosión se produjo alrededor del mediodía, después de que una grúa que transportaba una caldera de repuesto se derrumbara, provocando que materiales cayeran en un horno situado debajo.
Los accidentes laborales siguen siendo un problema crónico en Turquía, según afirmó Turkish Health and Safety Labor Watch, una organización independiente de la sociedad civil.
El reporte oficial de víctimas
El presidente Recep Tayyip Erdoğan declaró inicialmente que la cifra de muertos era de 16, pero posteriormente el ministro de Sanidad, Kemal Memişoğlu, anunció que uno de los heridos de gravedad había fallecido a causa de sus heridas, elevando la cifra a 17.
Los testigos presenciales en el lugar del incidente dijeron que la explosión sacudió el suelo, y una persona creyó inicialmente que se había producido un terremoto.
En un comunicado, la empresa que gestiona la fábrica afirmó que el accidente se produjo durante los trabajos de mantenimiento programados en uno de los hornos de arco eléctrico de la planta.
Búsqueda de sobrevivientes y detenidos
El gobernador de Izmir, Süleyman Elban, declaró a los medios de comunicación que se cree que todavía hay personas bajo los escombros.
Tras una reunión del gabinete celebrada el lunes, Erdoğan confirmó los fallecimientos y declaró que las investigaciones estaban en marcha, mientras continuaban las operaciones de búsqueda y rescate.
Según el servicio turco de BBC News, que cita informes de medios locales, al menos cinco personas han sido arrestadas.
La planta de Habas está ubicada en el distrito de Aliaga, en Izmir, que es un importante puerto y uno de los principales centros de desguace de barcos de Turquía.