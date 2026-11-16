El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, participó este miércoles 11 de noviembre de la Cumbre de Líderes de la COP31, celebrada en la ciudad turca de Antalya, con la presencia de jefes de Estado, representantes gubernamentales y autoridades de organismos internacionales.
El presidente de Azerbaiyán participó de la cumbre de líderes de Naciones Unidas en Turquía
Ilham Aliyev asistió al encuentro internacional celebrado en Antalya, donde fue recibido por el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, y el secretario general de la ONU, António Guterres.
A su llegada al Centro de Exposiciones de Antalya, el mandatario fue recibido por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, y el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quienes encabezaron la recepción oficial de las delegaciones participantes.
La presencia de Aliyev se produjo dos años después de que Azerbaiyán fuera sede de la COP29, realizada en noviembre de 2024 en Bakú. Aquella conferencia reunió a representantes de numerosos países y organismos multilaterales en una de las principales reuniones anuales del sistema de Naciones Unidas.
Durante la apertura de la cumbre, Erdoğan hizo referencia a la experiencia adquirida por Azerbaiyán en la organización de la edición anterior y agradeció la colaboración brindada a Turquía en la preparación del encuentro internacional.
Aliyev asistió acompañado por la primera dama, Mehriban Aliyeva, y participó de las actividades protocolares previstas para los mandatarios invitados, entre ellas la fotografía oficial de los jefes de Estado y de Gobierno.
La cumbre de Antalya forma parte de la 31.ª Conferencia de las Partes de Naciones Unidas, que se desarrolla del 9 al 20 de noviembre y contempla distintas instancias de diálogo y cooperación entre los países participantes.