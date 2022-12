Diez muertos, entre ellos cinco niños, tras el incendio en un edificio en Francia

Tristesse face au tragique incendie qui a touché Vaulx-en-Velin.

J’adresse mon soutien aux victimes et à leurs proches. J’ai dit à @HeleneGeoffroy ma solidarité.



Reconnaissance pour les pompiers du @SDMIS69 et services de l’Etat.@GDarmanin et @OlivierKlein93 vont sur place.