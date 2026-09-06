La erupción del volcán Anak Krakatau provocó este domingo un fuerte caos aéreo en Indonesia. Las autoridades dispusieron el cierre temporal de ocho aeropuertos por la dispersión de ceniza volcánica, una medida que dejó a unos 150.000 pasajeros varados.
Caos aéreo por la erupción del Anak Krakatau: ocho aeropuertos cerrados y 150 mil pasajeros varados
La ceniza volcánica obligó a suspender operaciones en ocho terminales, entre ellas la principal de Yakarta. Al menos 467 vuelos resultaron afectados este domingo.
Entre las terminales afectadas se encuentra el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta, el principal de Yakarta. El Ministerio de Transporte informó que 467 vuelos quedaron alcanzados por las restricciones: 58 internacionales y 409 nacionales.
La ceniza llegó al aeropuerto de Yakarta
Las autoridades detectaron ceniza volcánica en el espacio aéreo de Soekarno-Hatta y ordenaron suspender las operaciones como medida de seguridad. La terminal se encuentra a más de 150 kilómetros del volcán.
También quedaron cerrados los aeropuertos Halim Perdanakusuma, Radin Inten II, Husein Sastranegara, Budiarto Curug, Pondok Cabe, Taufik Kiemas y Atung Bungsu. El Gobierno mantiene un seguimiento permanente de la evolución de la nube de cenizas.
Nuevas erupciones del Anak Krakatau
El volcán, ubicado en el estrecho de Sonda entre Java y Sumatra, registró una fuerte actividad durante el fin de semana. La ceniza alcanzó una altura de hasta 50.000 pies y se extendió sobre distintas zonas del oeste de Indonesia.
La actividad volcánica también provocó restricciones en otras actividades y obligó a las autoridades a reforzar las recomendaciones de seguridad para las poblaciones cercanas. No se emitió una alerta de tsunami.
Escuelas cerradas y clases a distancia
En Yakarta, las autoridades dispusieron que las escuelas permanezcan cerradas y que las actividades educativas continúen de manera remota por el impacto de las cenizas y los posibles riesgos para la salud.
Los organismos sanitarios recomendaron reducir las actividades al aire libre en las zonas afectadas y utilizar protección respiratoria y ocular ante la presencia de partículas volcánicas en suspensión.
Un volcán con antecedentes mortales
El Anak Krakatau surgió dentro de la caldera formada tras la histórica erupción del Krakatoa de 1883. Desde entonces mantiene períodos de actividad intermitente y es uno de los volcanes más vigilados de Indonesia.
En 2018, el colapso parcial del volcán generó un tsunami en el estrecho de Sonda que provocó más de 400 muertes. Actualmente, las autoridades mantienen restricciones de acceso en las inmediaciones del cráter.