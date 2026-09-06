#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Alerta en Indonesia

Caos aéreo por la erupción del Anak Krakatau: ocho aeropuertos cerrados y 150 mil pasajeros varados

La ceniza volcánica obligó a suspender operaciones en ocho terminales, entre ellas la principal de Yakarta. Al menos 467 vuelos resultaron afectados este domingo.

La erupción del Anak Krakatau obligó a cerrar ocho aeropuertos en Indonesia por la dispersión de ceniza volcánica. Foto: ReutersLa erupción del Anak Krakatau obligó a cerrar ocho aeropuertos en Indonesia por la dispersión de ceniza volcánica. Foto: Reuters
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La erupción del volcán Anak Krakatau provocó este domingo un fuerte caos aéreo en Indonesia. Las autoridades dispusieron el cierre temporal de ocho aeropuertos por la dispersión de ceniza volcánica, una medida que dejó a unos 150.000 pasajeros varados.

Entre las terminales afectadas se encuentra el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta, el principal de Yakarta. El Ministerio de Transporte informó que 467 vuelos quedaron alcanzados por las restricciones: 58 internacionales y 409 nacionales.

Stranded passengers wait at check-in area as Soekarno Hatta International Airport closed its operations due to the eruption of the Mount Anak Krakatau volcano, in Tangerang, near Jakarta, Indonesia, September 6, 2026. REUTERS/Ajeng Dinar UlfianaCaos aéreo por la erupción del Anak Krakatau: ocho aeropuertos cerrados y 150 mil pasajeros varados. Foto: Reuters

La ceniza llegó al aeropuerto de Yakarta

Las autoridades detectaron ceniza volcánica en el espacio aéreo de Soekarno-Hatta y ordenaron suspender las operaciones como medida de seguridad. La terminal se encuentra a más de 150 kilómetros del volcán.

También quedaron cerrados los aeropuertos Halim Perdanakusuma, Radin Inten II, Husein Sastranegara, Budiarto Curug, Pondok Cabe, Taufik Kiemas y Atung Bungsu. El Gobierno mantiene un seguimiento permanente de la evolución de la nube de cenizas.

Stranded passengers wait at check-in area as Soekarno Hatta International Airport closed its operations due to the eruption of the Mount Anak Krakatau volcano, in Tangerang, near Jakarta, Indonesia, September 6, 2026. REUTERS/Ajeng Dinar UlfianaAlrededor de 150.000 pasajeros quedaron afectados por la suspensión de 467 vuelos nacionales e internacionales. Foto: Reuters

Nuevas erupciones del Anak Krakatau

El volcán, ubicado en el estrecho de Sonda entre Java y Sumatra, registró una fuerte actividad durante el fin de semana. La ceniza alcanzó una altura de hasta 50.000 pies y se extendió sobre distintas zonas del oeste de Indonesia.

La actividad volcánica también provocó restricciones en otras actividades y obligó a las autoridades a reforzar las recomendaciones de seguridad para las poblaciones cercanas. No se emitió una alerta de tsunami.

Stranded passengers wait at check-in area as Soekarno Hatta International Airport closed its operations due to the eruption of the Mount Anak Krakatau volcano, in Tangerang, near Jakarta, Indonesia, September 6, 2026. REUTERS/Ajeng Dinar UlfianaEl aeropuerto Soekarno-Hatta de Yakarta quedó temporalmente fuera de operaciones por presencia de ceniza en el espacio aéreo. Foto: Reuters

Escuelas cerradas y clases a distancia

En Yakarta, las autoridades dispusieron que las escuelas permanezcan cerradas y que las actividades educativas continúen de manera remota por el impacto de las cenizas y los posibles riesgos para la salud.

Los organismos sanitarios recomendaron reducir las actividades al aire libre en las zonas afectadas y utilizar protección respiratoria y ocular ante la presencia de partículas volcánicas en suspensión.

Un volcán con antecedentes mortales

El Anak Krakatau surgió dentro de la caldera formada tras la histórica erupción del Krakatoa de 1883. Desde entonces mantiene períodos de actividad intermitente y es uno de los volcanes más vigilados de Indonesia.

En 2018, el colapso parcial del volcán generó un tsunami en el estrecho de Sonda que provocó más de 400 muertes. Actualmente, las autoridades mantienen restricciones de acceso en las inmediaciones del cráter.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Indonesia
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro