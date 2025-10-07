Alemania: una alcaldesa electa se encuentra grave tras ser atacada a puñaladas

La política alemana Iris Stalzer fue encontrada este martes con heridas graves en su domicilio. Stalzer, del Partido Socialdemócrata (SPD), de centroizquierda, presentaba múltiples puñaladas, según informaron fuentes de seguridad.
Se trata de Iris Stalzer del Partido Socialdemócrata (SPD), electa a fines de septiembre durante las elecciones locales en el estado de Renania del Norte-Westfalia. La encontraron herida en su casa.
Stalzer tiene 57 años y ganó la segunda vuelta de las elecciones a la alcaldía de Herdecke en septiembre, durante las elecciones locales en el estado de Renania del Norte-Westfalia.
Según trascendió, sufrió numerosas puñaladas con cuchillo en el abdomen y la espalda. Sus hijo adoptivos de 15 y 17 años estaban en la casa.
Los adolescentes realizaron la llamada de emergencia y el menor declaró que su madre fue atacada en la calle por varios hombres.
La policía se llevó al chico esposado con un traje de seguridad aunque, según los investigadores, fue sólo para evitar que las huellas se contaminen.
Herdecke, una pequeña ciudad a orillas del río Ruhr, tiene una población de 22.500 habitantes. Stalzer derrotó a su rival conservador con el 52,2 por ciento de los votos.
Según su página web, Stalzer es abogada, está casada y tiene dos hijos adolescentes.
"Un acto odioso" escribió en X el canciller de Alemania, Friedrich Merz."Tememos por su vida", agregó Merz. En estos momentos, se está llevando a cabo una importante operación policial en la localidad de Herdecke.
