Israel comienza a retirar tropas de Gaza y algunos desplazados regresan
El gobierno de Netanyahu emitió un comunicado este viernes.
Desplazados se movilizan este viernes. Crédito: REUTERS/Mahmoud Issa
13:13
El Gobierno de Israel ha aprobado a primera hora de este viernes el plan anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para establecer un alto el fuego en Gaza y liberar al resto de rehenes -tanto los vivos como los cuerpos de los fallecidos- en manos de Hamás. Los negociadores -Qatar, Egipto y Turquía- y las partes implicadas llegaron a un acuerdo el jueves en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, en la península del Sinaí.
Un breve comunicado de la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, aclara que el Consejo de Ministros ha aprobado el "borrador" de un acuerdo para liberar a los rehenes, sin mencionar otros aspectos del plan sobre los que resultará más difícil llegar a un acuerdo, como el desarme y exilio de Hamás.
Tens of thousands of Palestinians are walking back to Gaza City as Israel's military begins its withdrawal following the ceasefire agreement.
Un miembro del Gobierno israelí anónimo asegura que, según el acuerdo, el alto el fuego debe comenzar inmediatamente tras la aprobación. El Ejército israelí dispone ahora de 24 horas para replegar sus fuerzas tras una línea acordada dentro de la Franja. Otro portavoz del Gobierno israelí también detalló que, tras el plazo inicial de 24 horas de retirada, se iniciará un segundo periodo de 72 horas en el que se liberará gradualmente a los rehenes israelíes restantes.
Las partes parecen estar más cerca de poner fin a un episodio bélico, enmarcado en el centenario conflicto palestino-israelí, que ha matado a más de 67.000 gazatíes, ha reducido a escombros gran parte del enclave y ha provocado una hambruna generalizada mientras los paramilitares retenían a decenas de rehenes en la Franja.
En las horas previas a la votación del Consejo de Ministros israelí, sin embargo, han continuado los ataques contra Gaza. El jueves se produjeron bombardeos en el norte de la Franja: un ataque contra un edificio en Ciudad de Gaza mató al menos a dos personas y dejó a más de 40 atrapadas bajo los escombros, según la Defensa Civil Palestina.
Un alto cargo de Hamás y su principal negociador, Khalil Al Hayya, expuso los que, según él, son los elementos centrales del acuerdo de alto el fuego: la liberación de unos 2.000 prisioneros palestinos, la apertura del paso fronterizo con Egipto en Rafah, la reanudación del flujo de ayuda humanitaria y la retirada de Gaza de las tropas israelíes. Al Hayya también ha señalado que todas las mujeres y niños recluidos en cárceles israelíes serán liberados.
