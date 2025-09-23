Palestina alerta por bloqueos entre Cisjordania y Jordania, mientras Israel avanza en Gaza

La Autoridad Palestina de Cruces y Fronteras informó este martes que Israel cerrará indefinidamente, a partir del miércoles, el puente Allenby, conocido por los palestinos como puente Karama, el único paso terrestre entre Cisjordania y Jordania.
La Autoridad Palestina emitió un comunicado en el marco de la 80° Asamblea General de la ONU.
La Autoridad Palestina de Cruces y Fronteras informó este martes que Israel cerrará indefinidamente, a partir del miércoles, el puente Allenby, conocido por los palestinos como puente Karama, el único paso terrestre entre Cisjordania y Jordania.
Nazmi Mohanna, jefe de la autoridad de cruces, dijo en un comunicado que la parte israelí les informó que el cierre entrará en vigor "en ambas direcciones a partir del miércoles 24 de septiembre de 2025 y hasta nuevo aviso".
El anuncio fue hecho justo un día después de que las autoridades israelíes reabrieran el cruce tras un cierre de cuatro días provocado por un ataque armado que causó la muerte a dos israelíes. El ejército israelí dijo que el atacante, que conducía un camión de ayuda humanitaria desde Jordania, fue abatido en el lugar.
Israel no ha hecho comentarios oficiales sobre el cierre reciente, pero la Radio del Ejército Israelí informó que podría ser una respuesta inicial al reciente reconocimiento del Estado de Palestina por parte de varios países occidentales.
Imágenes geolocalizadas de este martes muestran tanques en el oeste de la ciudad más grande del territorio palestino, en una zona conocida como campamento de la playa.
También se filmaron tanques al sur de la Universidad Islámica el lunes, lo que indica que las fuerzas israelíes se han adentrado profundamente en la Ciudad de Gaza desde que comenzaron un asalto terrestre el domingo.
Las Fuerzas Armadas israelíes ordenaron a los residentes de la ciudad y a los desplazados que abandonaran la ciudad a principios de este mes. Se estima que alrededor de un millón de personas se encontraban en la Ciudad de Gaza en ese momento. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron a CNN este martes que 640.000 personas han abandonado la ciudad desde entonces. No es posible verificar esta estimación.
A medida que toman el control de una mayor parte de la Ciudad de Gaza, unidades israelíes detonan a distancia vehículos blindados cargados de explosivos para derribar edificios, según videos e imágenes geolocalizadas por CNN. Las FDI informaron a CNN que “Hamas convierte dichos edificios en zonas de combate utilizadas para emboscadas, centros de mando y control, depósitos de armas, túneles de combate, puestos de observación” y otros usos.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.