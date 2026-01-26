Tristeza en Tokio

Japón se quedó sin pandas por primera vez en 50 años

Después de cinco décadas de convivencia, Japón se despide de sus últimos pandas gigantes. Xiao Xiao y Lei Lei, dos ejemplares nacidos en el Zoológico de Ueno, en Tokio, serán trasladados a China para integrarse a un programa de reproducción y conservación.