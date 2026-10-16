Tenían 27 años

Murieron en Colombia José Luis y José Armando Cevallos, los conocidos siameses de Ecuador

Nacidos el 8 de septiembre de 1999 en Milagro, provincia del Guayas. Estaban unidos por el tórax y la pelvis. Habían viajado desde suelo natal para recibir terapias con la esperanza de caminar.