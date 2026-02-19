Se conoce el veredicto contra la pareja de la argentina asesinada en Kosovo

Este jueves se conocerá el veredicto judicial por el caso de María Clara Urdangaray, la joven platense de 27 años que murió en Kosovo tras un hecho de violencia que involucró a su pareja, Endrit Nika. La resolución será anunciada en tribunales europeos y genera expectativa tanto en Argentina como en el exterior.
El crimen ocurrió el martes 1 de agosto de 2023 en Pristina, dentro de un hotel donde la joven convivía con el imputado. Ambos habían viajado al país para asistir al casamiento del hermano de Nika.
María Clara Urdangaray fue asesinada por su novio en Kosovo.
Según la investigación, el desenlace se produjo tras una discusión en el alojamiento. En ese contexto, María Clara cayó desde una altura luego de lo que la acusación sostiene como un empujón. Fue trasladada de urgencia a un centro de salud, pero murió a raíz de las graves lesiones.
El acusadoyelpedido decondena
Endrit Nika es el único acusado en la causa y permanece detenido desde tres días después del hecho. Durante el juicio, la fiscalía solicitó que sea declarado culpable, al considerar que existen pruebas suficientes para responsabilizarlo por la muerte de la joven.
El fiscal estatal Armend Hamiti sostuvo la acusación, mientras que la querella remarcó que se trató de un caso de violencia de género.
María Clara Urdangaray junto a su padre.
Los padres de la víctima, Magdalena Delmonte y Facundo Urdangaray, viajaron a Europa para presenciar cada instancia del proceso judicial. Estuvieron presentes durante los alegatos finales, que se expusieron el pasado 16 de febrero.
A través de su abogado, Betim Shala, la familia se presentó como parte perjudicada y reiteró el pedido de justicia. El padre de María Clara calificó el hecho como un femicidio, postura que sostuvo desde que se conocieron las primeras pericias.