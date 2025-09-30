República Democrática del Congo

Juicio en ausencia: condenaron a muerte a Joseph Kabila por “traición, crímenes de guerra y de lesa humanidad”

El expresidente congoleño -que gobernó el país africano durante 18 años- también fue condenado por asesinato, agresión sexual, tortura e insurrección. Negó los cargos, pero no compareció ante el tribunal para defenderse.