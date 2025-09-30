Juicio en ausencia: condenaron a muerte a Joseph Kabila por “traición, crímenes de guerra y de lesa humanidad”

El ex presidente de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila, ha sido condenado a muerte en ausencia por crímenes de guerra y traición.
El expresidente congoleño -que gobernó el país africano durante 18 años- también fue condenado por asesinato, agresión sexual, tortura e insurrección. Negó los cargos, pero no compareció ante el tribunal para defenderse.
Los cargos se refieren a acusaciones de que Kabila ha estado apoyando al M23, un grupo rebelde que ha causado devastación en la región oriental del país.
Kabila fue condenado el viernes por un tribunal militar por traición, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, incluyendo asesinato, agresión sexual, tortura e insurrección. Negó los cargos, pero no compareció ante el tribunal para defenderse.
El expresidente rechazó el caso calificándolo de "arbitrario" y afirmó que los tribunales estaban siendo utilizados como "instrumento de opresión". Se desconoce su paradero actual.
El hombre de 54 años dirigió la República Democrática del Congo durante 18 años, después de suceder a su padre Laurent, quien fue asesinado a tiros en 2001.
Kabila entregó el poder al presidente Félix Tshisekedi en 2019, pero luego se distanciaron y Kabila se exilió voluntariamente en 2023.
En abril de este año, el ex presidente dijo que quería ayudar a encontrar una solución a los combates mortales en el este y llegó a la ciudad de Goma controlada por el M23 el mes siguiente.
El presidente Tshisekedi acusó a Kabila de ser el cerebro detrás del M23 y los senadores lo despojaron de su inmunidad legal , allanando el camino para su procesamiento.
Las décadas de conflicto se habían intensificado a principios de este año cuando el M23 tomó el control de grandes partes del este, rico en minerales, incluyendo Goma, la ciudad de Bukavu y dos aeropuertos.
Señalando evidencia abrumadora, la ONU y varios países occidentales han acusado al vecino Ruanda de respaldar al M23 y enviar miles de sus soldados a la República Democrática del Congo.
Pero Kigali niega las acusaciones y afirma que está actuando para impedir que el conflicto se extienda a su territorio.
En julio se alcanzó un acuerdo de alto el fuego entre los rebeldes y el gobierno, pero el derramamiento de sangre ha continuado.
