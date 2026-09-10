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Keiko Fujimori anunció el ingreso de Perú al Escudo de las Américas

La mandataria recibió en Lima al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien saludó la decisión y agradeció a la mandataria. “Vamos a ayudarle todo lo posible”, aseguró.

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La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, confirmó este jueves (10.09.2026) que su país formará parte del Escudo de las Américas, la coalición contra el crimen organizado transnacional impulsada por Donald Trump. El anuncio lo realizó tras el encuentro que mantuvo en el Palacio de Gobierno en Lima con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de visita en la capital peruana.

U.S. Secretary of State Marco Rubio and Peruvian President Keiko Fujimori shake hands after a joint news conference at the presidential palace in Lima, Peru, September 10, 2026. Martin Mejia/Pool via REUTERSReuters.

En una declaración conjunta, Fujimori señaló que el principal tema abordado en el encuentro fue "cómo enfrentar a la criminalidad organizada transnacional y la inseguridad ciudadana" y, en tal sentido, anunció que Perú formará parte del Escudo de las Américas, en el cual ya participan 15 países con gobiernos de derecha cercanos a Trump. "Saludamos hoy la decisión política del presidente Trump de mirar a Latinoamérica", dijo.

"Saludamos hoy la decisión política del presidente Trump de mirar a Latinoamérica", dijo.

Peru's President Keiko Fujimori and U.S. Secretary of State Marco Rubio gestures as they address the media, in Lima, Peru, September 10, 2026. REUTERS/Sebastian CastanedaReuters.

"Nosotros, que hemos tenido que enfrentar el terrorismo, sabemos la necesidad de unir esfuerzos con otros países", afirmó la mandataria, quien aseveró que "la soberanía de Perú está intacta" con la adhesión al Escudo de las Américas.

Agregó que integrar esa iniciativa permitirá "obtener información más rápido y actuar con más firmeza". "Desde Perú actuaremos con todas las facultades que la ley y la Constitución nos otorgan", subrayó.

"Nos alegra que haya sido elegida"

Por su parte, Rubio declaró que actualmente los grupos criminales son redes terroristas transnacionales, con enlaces económicos, que "se están tratando de apoderar del hemisferio". "Nos alegra que haya sido elegida presidenta, usted prometió enfrentar esto, y vamos a ayudarle todo lo posible", afirmó el Secretario de Estado al dirigirse a Fujimori.

"Al involucrarse en la región, Estados unidos no está haciendo un favor. Es esencial para nuestra propia seguridad”, añadió Rubio, porque los grupos de crimen organizado amenazan a la soberanía y muchas veces tienen "mayor dinero y equipos" que las fuerzas armadas en varios países de la región.

El secretario de Estado aclaró que su país tiene "la capacidad de actuar unilateralmente, pero queremos tener socios". "No podemos entrar en naciones soberanas", apostilló. "No queremos actuar de manera unilateral, son grupos terroristas que extorsionan al pueblo, hacen todo tipo de delitos, son grupos que tenemos que derrotarlos", expresó.

Mirá tambiénPerú anunció la decisión de sumarse al Escudo de las Américas de Trump

La audiencia de Rubio con Fujimori en el Palacio de Gobierno, ubicado en el centro histórico de Lima, fue el último punto en la gira relámpago del secretario de Estado por Sudamérica, que incluyó también a Ecuador y Colombia.

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