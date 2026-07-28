Convocó a la unidad nacional

Keiko Fujimori asumió la presidencia de Perú: "Iremos tras las mafias"

La hija de Alberto Fujimori, se convirtió en la 66ta mandataria y primera mujer en llegar a la Presidencia peruana por el voto popular. Prometió que gobernará con mano de hierro, para vencer la crisis de inseguridad del país.