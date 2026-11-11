Un bebé de 11 meses fue rescatado en Carolina del Sur (Estados Unidos) después de que, según las autoridades, su padre lo enterrara vivo en una caja.
Estados Unidos: un bebé de 11 meses desaparecido fue hallado enterrado vivo en una caja
El padre -detenido fortuitamente por otro delito- habría sido el responsable de la desaparición e intento de homicidio del niño, que se recupera en un hospital.
Koah Sharpe estaba desaparecido desde el lunes, cuando su padre, Michael Comer, de 25 años, se lo llevó, según el Departamento del Sheriff del Condado de Lexington. Comer fue arrestado el lunes por la noche por un cargo de robo, pero su hijo no estaba con él.
El martes, el sheriff del condado de Lexington, Jay Koon, declaró en rueda de prensa que el bebé fue hallado "enterrado vivo" y "aferrándose a la vida" no muy lejos de la casa de su padre. Se cree que llevaba allí 24 horas.
El niño se encuentra ahora en el hospital recibiendo atención médica, dijo Koon, y añadió que tenía la esperanza de que se recuperara por completo.
La policía aún está decidiendo qué otros cargos presentará contra el padre.
La desaparición y el operativo
La búsqueda del pequeño Koah comenzó el lunes después de que su padre lo sacara de la casa de su madre.
La madre de Comer estaba cuidando al niño y había dejado a su hijo solo con él brevemente, dijo Koon, cuando se marchó abruptamente con Koah.
Se vio a Comer viajando a varios lugares sin el bebé y posteriormente fue arrestado en el condado de Lexington sin Koah. Un grupo de búsqueda compuesto por 100 policías y bomberos fue enviado a buscar al niño, según informó el sheriff.
Añadió que cuando le preguntaron a Comer dónde estaba su hijo, "no tenía mucho que decir" sobre su paradero.
Koon contó que los rescatistas registraron el bosque cerca de la casa de Comer y encontraron tierra recién removida. Al empezar a excavar, oyeron el llanto de un bebé, algo que el sheriff describió como "el sonido más alegre que jamás haya escuchado".
"La carrera había comenzado. Todos se acercaban para intentar sacarlo", añadió Koon.
Cómo logró sobrevivir el niño
Dijo que la caja estaba envuelta en una toalla que probablemente proporcionó suficiente aire para que Koah sobreviviera durante todo ese tiempo, mientras que el clima frío evitó que se acalorara demasiado.
"La jaula era, probablemente, calculo que de unos 61 cm x 61 cm. Así que creo que, una vez que la jaula tocó el suelo, probablemente quedó a al menos 30 cm de altura desde la parte superior de la caja hasta el suelo", explicó Koon.
Antecedentes y conflictos familiares
Respecto a la relación entre los padres, el sheriff afirmó que "obviamente había algunos problemas". Según consta en los registros judiciales, Comer ya se había declarado culpable de cargos de violencia doméstica.
La madre de Comer, Patricia Comer, declaró a NBC News que la madre de Koah tenía la custodia completa del niño, pero le permitía supervisarlo mientras su hijo lo cuidaba. Añadió que su hijo ya había cuidado al bebé sin supervisión anteriormente sin ningún problema.
"Sinceramente, soy su madre y nunca esperé esto de él", dijo Patricia Comer.