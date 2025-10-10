#HOY:

Macron devuelve el cargo a Lecornu en plena crisis política

“El presidente nombró a Sébastien Lecornu primer ministro y le encargó formar gobierno”, indicó la presidencia francesa en un breve comunicado, sin dar más detalles. Credito: REUTERS
 22:09
Por: 

El centroderechista Sébastien Lecornu, de 39 años, regresa al cargo con la misión de formar una mayoría parlamentaria que permita aprobar los presupuestos de 2026 y reducir la elevada deuda pública.

El presidente Emmanuel Macron nombró este viernes nuevamente a Lecornu como primer ministro, tras la dimisión del político a inicios de la semana, que profundizó la crisis política que sacude Francia desde 2024.

“El presidente nombró a Sébastien Lecornu primer ministro y le encargó formar gobierno”, indicó la presidencia francesa en un breve comunicado, sin dar más detalles.

Detalles

Lecornu, que se autodefine como un “monje soldado”, aseguró en la red social X: “Acepto, por deber, la misión que me confió el presidente”, a pesar de haber declarado el miércoles que “no corría detrás” del cargo.

Olivier Faure, First Secretary of the French Socialist Party and Member of parliament Boris Vallaud, president of the Socialistes et apparentes (members of Socialist Party - SOC) parliamentary group, leave the Elysee Palace after a meeting with French President Emmanuel Macron, on the day France expects the nomination of a new prime minister, in Paris, France, October 10, 2025. REUTERS/Stephanie LecocqSe agrava la crisis en Francia: REUTERS/Stephanie Lecocq

La crisis actual se remonta al adelanto electoral de 2024, convocado por Macron sin consultar a sus aliados, que dejó una Asamblea Nacional sin mayorías y dividida en tres bloques: izquierda, centroderecha y ultraderecha.

Rechazos

Desde entonces, el Parlamento ha rechazado a dos primeros ministros, el conservador Michel Barnier en diciembre y el centrista François Bayrou, cuando intentaban aprobar los presupuestos.

Laurent Panifous, president of centrist group Liot (Libertes, Independants, Outre-mer et Territoires) parliamentary group, leaves the Elysee Palace after a meeting with French President Emmanuel Macron, on the day France expects the nomination of a new prime minister, in Paris, France, October 10, 2025. REUTERS/Stephanie LecocqCrisis sin fin en Francia. Credito: REUTERS/Stephanie Lecocq

El lunes pasado, Lecornu se convirtió en el tercer primer ministro en dimitir en un año, apenas 14 horas después de presentar un gabinete que generó malestar en Los Republicanos, socio conservador del gobierno.

