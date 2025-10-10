Macron devuelve el cargo a Lecornu en plena crisis política

El centroderechista Sébastien Lecornu, de 39 años, regresa al cargo con la misión de formar una mayoría parlamentaria que permita aprobar los presupuestos de 2026 y reducir la elevada deuda pública.
El presidente Emmanuel Macron nombró este viernes nuevamente a Lecornu como primer ministro, tras la dimisión del político a inicios de la semana, que profundizó la crisis política que sacude Francia desde 2024.
“El presidente nombró a Sébastien Lecornu primer ministro y le encargó formar gobierno”, indicó la presidencia francesa en un breve comunicado, sin dar más detalles.
Lecornu, que se autodefine como un “monje soldado”, aseguró en la red social X: “Acepto, por deber, la misión que me confió el presidente”, a pesar de haber declarado el miércoles que “no corría detrás” del cargo.
La crisis actual se remonta al adelanto electoral de 2024, convocado por Macron sin consultar a sus aliados, que dejó una Asamblea Nacional sin mayorías y dividida en tres bloques: izquierda, centroderecha y ultraderecha.
Desde entonces, el Parlamento ha rechazado a dos primeros ministros, el conservador Michel Barnier en diciembre y el centrista François Bayrou, cuando intentaban aprobar los presupuestos.
El lunes pasado, Lecornu se convirtió en el tercer primer ministro en dimitir en un año, apenas 14 horas después de presentar un gabinete que generó malestar en Los Republicanos, socio conservador del gobierno.
