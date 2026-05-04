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Atropellamiento masivo en Alemania dejó dos muertos y varios heridos

Un vehículo irrumpió en una concurrida calle peatonal de Leipzig, dejando un saldo de muertos y heridos, y generando una rápida respuesta de emergencia.

Un vehículo embistió a una multitud en una zona peatonal del centro de la ciudad.Un vehículo embistió a una multitud en una zona peatonal del centro de la ciudad.
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Al menos dos personas murieron y varias resultaron heridas este lunes en la ciudad alemana de Leipzig, luego de que un vehículo ingresara a gran velocidad en una zona peatonal del centro. El hecho generó conmoción y reavivó la preocupación por la seguridad en espacios públicos concurridos.

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El episodio tuvo lugar en Grimmaische Strasse, una de las principales arterias comerciales de la ciudad. Allí, un Volkswagen SUV atravesó una zona peatonal con gran presencia de personas, provocando la muerte de al menos dos personas y dejando además dos heridos graves y otros lesionados.

Testigos y medios locales describieron momentos de caos en el lugar, con personas heridas en la vía pública y una rápida intervención de equipos de emergencia y fuerzas de seguridad.

Se investigan las causas

Las autoridades confirmaron la detención inmediata del conductor y señalaron que no existe peligro para la población. Aun así, la investigación sigue abierta para determinar las circunstancias del hecho.

Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis, ya que se analiza si se trató de un acto intencional, un hecho delictivo o un accidente. También se mencionaron versiones no confirmadas sobre un posible apuñalamiento relacionado con el incidente.

Impacto en Alemania

El episodio generó una fuerte repercusión en Alemania, especialmente por antecedentes similares registrados en espacios públicos europeos en los últimos años. La zona permanece acordonada mientras avanzan las pericias.

El caso vuelve a instalar el debate sobre la seguridad urbana y la prevención en áreas peatonales de alta concurrencia.

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