Operativo de Interpol

Arrestaron en Georgia al “Estafador de Tinder”

Se trata del israelí Simon Leviev, cuya historia se popularizó cuando The Tinder Swindler se convirtió en el documental más visto de Netflix en 90 países en febrero de 2022. Ahora, fue detenido tras llegar al aeropuerto de Batumi, en el suroeste del país, informó este lunes el Ministerio del Interior de Georgia.