Arrestaron en Georgia al “Estafador de Tinder”

Un estafador convicto que fue protagonista de un popular documental de Netflix de 2022, The Tinder Swindler, fue arrestado en Georgia, dijeron funcionarios locales.
Se trata del israelí Simon Leviev, cuya historia se popularizó cuando The Tinder Swindler se convirtió en el documental más visto de Netflix en 90 países en febrero de 2022.
El israelí Simon Leviev fue detenido a petición de Interpol tras llegar al aeropuerto de Batumi, en el suroeste del país, informó el lunes el Ministerio del Interior de Georgia.
Leviev, de 34 años, ganó notoriedad después de que un documental de investigación descubriera una serie de fraudes románticos y delitos financieros, que involucraron un estimado de 10 millones de dólares (7,4 millones de libras esterlinas).
Supuestamente se hizo pasar por el rico heredero de un magnate de diamantes en la aplicación de citas Tinder y estafó a mujeres para que le prestaran grandes sumas de dinero, que nunca devolvió. Leviev había negado previamente las acusaciones.
Las autoridades no proporcionaron inmediatamente detalles del motivo del arresto de Leviev, cuyo verdadero nombre es Shimon Yehuda Hayut.
En 2019, Leviev fue declarado culpable de cuatro cargos de fraude en un caso separado y sentenciado a 15 meses de prisión, pero fue liberado después de cumplir solo cinco meses.
Según el sitio web israelí Ynet, su abogado dijo a los periodistas que Leviev había estado "viajando libremente por el mundo".
"Hablé con él esta mañana después de su detención, pero aún no entendemos el motivo", dijeron tras su arresto en Georgia.
Entre 2017 y 2019, el plan de pesca de Leviev (creando una falsa personalidad en línea) consistía en atraer a mujeres a relaciones románticas con un estilo de vida extravagante de jets privados y vacaciones de lujo.
Sus víctimas compartieron sus historias en la serie documental, diciendo que fueron cortejadas por Leviev con regalos glamorosos y escapadas para ganarse su confianza.
Dijeron que Leviev luego fingía que estaba siendo perseguido por sus "enemigos" y les pedía que le transfirieran importantes sumas de dinero, antes de romper todo contacto.
Cecilie Fjellhøy, una de las mujeres que aparecen en la serie de Netflix, dijo que le dio a Leviev más de 270.000 dólares a lo largo de su relación.
El año pasado, otra mujer, Iren Tranov, presentó una demanda contra Leviev en Israel por 414.000 shekels (£91.000), alegando que le había prestado más de 144.000 shekels (£31.000) que él nunca devolvió.
Leviev dijo previamente a BBC Newsbeat que negaba rotundamente las acusaciones hechas contra él en el documental.
En declaraciones a la BBC en 2023, Kate Konlin, exnovia de Leviev, también lo acusó de abuso emocional y físico mientras estaban juntos.
Durante una discusión, la Sra. Konlin dijo que él la empujó y ella se cortó el pie con un escalón con un borde áspero. "Estaba sangrando. Me sentía muerta. Quería suicidarme", dijo.
Después de ir al hospital, presentó una denuncia contra Leviev ante la policía. Leviev luego rechazó las acusaciones y dijo que nunca había dañado físicamente a ninguna mujer.
