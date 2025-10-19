Cinematográfico robo en el Louvre: se llevaron nueve joyas de Napoleón en siete minutos

El Museo del Louvre de París fue escenario de un impactante robo este domingo por la mañana. En solo siete minutos, una banda organizada sustrajo nueve piezas históricas de la colección de joyas de Napoleón Bonaparte y la emperatriz Eugenia, en un golpe planificado con precisión quirúrgica.
La operación se concretó en plena luz del día, cuando los ladrones simularon ser obreros y accedieron al edificio por la fachada que da al río Sena, actualmente en obras. Utilizaron un montacargas para alcanzar la Galería de Apolo, donde estaban las joyas.
Los ladrones usaron un montacargas para entrar por la fachada en obra. Foto: Reuters
Cristales rotos y coronas perdidas
Según detalló el ministro del Interior, Laurent Nuñez, los atacantes usaron una cortadora de disco para romper los vidrios blindados que protegían las piezas. Afirmó que se trataba de una banda con conocimiento previo del museo y su estructura interna.
Una de las joyas robadas fue hallada más tarde fuera del Louvre, aparentemente dañada. Medios franceses indicaron que se trataría de la corona de la emperatriz Eugenia, aunque eso no fue confirmado oficialmente.
La Galería de Apolo guarda algunas de las Joyas de la Corona Francesa. Foto: Reuters
Cierre excepcional y turistas desorientados
Luego del robo, las autoridades cerraron de manera repentina el museo más visitado del mundo. Las fuerzas de seguridad desalojaron a los turistas y acordonaron las calles aledañas al complejo palaciego.
El video de una visitante mostró momentos de caos, con filas cortadas, gente corriendo y puertas cerradas a toda velocidad. Desde el museo solo se informó que la clausura fue por “razones excepcionales”.
Un nuevo capítulo en la historia de robos
La Galería de Apolo, donde ocurrió el golpe, exhibe parte de las Joyas de la Corona Francesa. No es la primera vez que el Louvre sufre hechos similares: el más recordado fue el robo de la Mona Lisa en 1911 por Vincenzo Peruggia.
En 1983, otras dos piezas fueron robadas y recuperadas recién 40 años después. Además, el museo conserva varias obras saqueadas durante la era napoleónica, aún hoy en debate por su restitución.
