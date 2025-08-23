La justicia de California les negó la libertad condicional a Lyle y Erik Menéndez

A Lyle Menéndez se le negó la libertad condicional este sábado, un día después de que a su hermano Erik se le impidiera de manera similar ser liberado de prisión después de más de tres décadas.
Los hermanos cumplen cadena perpertua por el asesinato de sus padres -el productor musical José Enrique Menéndez Llanio y Mary Louise «Kitty» Menéndez- en Los Ángeles, en 1989.
Los hermanos Menéndez, que fueron condenados por el asesinato de sus padres en 1989 en su mansión de Beverly Hills, fueron rechazados para su liberación después de largas y separadas audiencias ante la junta de libertad condicional de California.
Esto supone un revés importante para la pareja, que había obtenido recientemente victorias judiciales que los acercaron más que nunca a la libertad.
El hermano mayor de los Menéndez, de 57 años, quien durante mucho tiempo ha sido retratado como el hermano dominante, puede intentar obtener la libertad condicional nuevamente en una audiencia dentro de tres años.
Los horripilantes asesinatos de sus padres, José y Kitty Menéndez, y los juicios que siguieron estuvieron entre los casos criminales que definieron el siglo pasado.
Durante sus juicios, los hermanos afirmaron que los asesinatos se llevaron a cabo en defensa propia después de años de abuso sexual y emocional por parte de su padre, que según ellos fue facilitado por su madre.
Sin embargo, los fiscales argumentaron que eran monstruos codiciosos y con derecho a todo, que planearon meticulosamente los asesinatos y luego mintieron a las autoridades que investigaban el caso mientras se embarcaban en una orgía de gastos de 700.000 dólares (526.000 libras esterlinas) usando dinero que habían heredado.
Fue Lyle, considerado durante mucho tiempo el hermano dominante, quien al principio declaró a la policía que creía que la brutal muerte de sus padres había sido un atentado de la mafia. También inventó historias elaboradas que involucraban a personas que mentían para encubrir su participación.
La pareja no fue arrestada hasta que la policía recibió la noticia de sus admisiones ante un psicólogo.
"Lamento profundamente quién fui... el daño que todos han sufrido", declaró Lyle a la junta. "Nunca podré compensar el daño y el dolor que causé a todos en mi familia. Lo siento mucho por todos, y lo lamentaré eternamente".
Lyle se enfrentó a un panel diferente de comisionados de libertad condicional que el de su hermano, a quien se le negó la liberación de prisión el viernes después de una audiencia igualmente larga.
Al igual que su hermano, Lyle también compareció virtualmente a la audiencia desde la prisión de San Diego donde se encuentra recluido. El proceso se prolongó durante más de 10 horas y concluyó al atardecer en Los Ángeles.
El panel analizó si Lyle representaba un riesgo para la sociedad si era liberado y examinó su vida antes de los asesinatos y su tiempo en prisión. Preguntó sobre su época como estudiante en la Universidad de Princeton y cómo fue acusado de plagio y suspendido como consecuencia, así como por infracciones de velocidad y acusaciones de robo.
También le hicieron preguntas sobre los momentos de los asesinatos, lo que condujo a los asesinatos y su motivación.
El panel mencionó repetidamente el uso ilícito del teléfono celular en prisión, al que, según afirmaron, parecía haber tenido acceso casi constante durante años.
El comisionado Patrick Reardon, miembro del panel, cuestionó si debían darle tanta importancia a todas las cosas positivas que hizo en prisión, como su educación y los programas que creó para los reclusos, cuando constantemente infringía las normas.
El panel señaló que se declaró culpable de una violación relacionada con el uso del teléfono celular en marzo de este año.
Aunque tenía una tableta que le permitían usar, dijo que seguía usando teléfonos celulares porque le daban más privacidad.
