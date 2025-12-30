Venezuela bajo lupa

Maduro dijo que gana 120 dólares y que su esposa le administra el “sueldito”

Lo expresó en un acto público en Caracas, donde bromeó sobre la criptomoneda Petro. Aseguró no tener bienes ni riquezas y dijo que no puede ni tomarse una cerveza con amigos porque su esposa usa ese dinero.