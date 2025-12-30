Maduro dijo que gana 120 dólares y que su esposa le administra el “sueldito”
Lo expresó en un acto público en Caracas, donde bromeó sobre la criptomoneda Petro. Aseguró no tener bienes ni riquezas y dijo que no puede ni tomarse una cerveza con amigos porque su esposa usa ese dinero.
Nicolás Maduro aseguró que gana 120 dólares y que su esposa le maneja el dinero. Foto: Reuters
Nicolás Maduro reveló que su salario como presidente de Venezuela equivale a 120 dólares mensuales y que su esposa, Cilia Flores, es quien administra esa suma. Lo hizo en un acto en una comuna agroproductiva en las afueras de Caracas, en el que bromeó sobre la criptomoneda Petro y su imposibilidad de gastar libremente su sueldo.
Maduro indicó que su sueldo mensual es de “dos Petros”, una criptomoneda creada por su propio gobierno en 2018 pero ya discontinuada. A pesar de ello, el mandatario la usó como referencia para afirmar que cobra unos 120 dólares, una cifra que contrasta con el sueldo mínimo oficial de Venezuela, que es de apenas medio dólar.
“Tengo una sola cuenta, una cuentica de ahorro donde me depositan mi sueldito de presidente, que no le veo la cara”, expresó. Luego agregó que cada vez que va a usar esa plata, su esposa ya la retiró “para comprar una cosita”.
El presidente habló en Caracas, acompañado por su esposa, Cilia Flores. Foto: Reuters
“No tengo bienes, ni riquezas”
En tono distendido, el mandatario aseguró: “He cambiado la clave 20 veces. No sé cómo ella se entera. Te dije que te iba a denunciar”. Incluso relató que había intentado usar su aguinaldo para “tomarse una fría con unos amigos”, pero no pudo porque su esposa ya había retirado ese dinero.
Maduro también se refirió a las acusaciones de corrupción y fortuna personal: “No tengo bienes materiales, no tengo riquezas, no tengo nada”. Fue una respuesta a opositores y gobiernos extranjeros, como el de Donald Trump, que lo vinculan con redes del narcotráfico como el Cartel de los Soles.
La ONG Transparencia Venezuela indicó que no existe información pública verificable sobre el salario presidencial ni sobre los bienes de los funcionarios del régimen chavista.