Las autoridades de Maldivas confirmaron este lunes el hallazgo de los cuerpos de los cuatro buceadores italianos que permanecían desaparecidos desde la semana pasada tras una trágica expedición en una cueva submarina del atolón Vaavu. El operativo internacional de rescate y recuperación se convirtió en uno de los accidentes de buceo más graves registrados en el archipiélago turístico.
Hallaron los cuerpos de los buceadores italianos desaparecidos en Maldivas
Investigan si la expedición violó las normas locales. Durante el rescate, además, murió el sargento mayor Mohamed Mahudhee, integrante de la fuerza de defensa nacional de Maldivas.
El caso conmocionó tanto a Italia como a Maldivas debido a la experiencia de las víctimas y a las extremas condiciones de la inmersión.
Una tragedia en las profundidades del atolón Vaavu
El accidente ocurrió el jueves pasado mientras un grupo de buceadores italianos exploraba una compleja red de cuevas marinas cerca del atolón Vaavu, uno de los destinos de buceo más reconocidos de Maldivas.
Ese mismo día fue encontrado el cuerpo del instructor de buceo Gianluca Benedetti en la entrada de la cueva submarina. Las autoridades sospecharon desde el inicio que los otros cuatro integrantes del grupo habían quedado atrapados en el interior del sistema cavernoso.
Las víctimas fueron identificadas como Monica Montefalcone, profesora asociada de Ecología de la Universidad de Génova; su hija Giorgia Sommacal; el biólogo marino Federico Gualtieri; y la investigadora Muriel Oddenino.
Según informaron las autoridades maldivas, los cuerpos fueron localizados tras varios días de trabajo conjunto entre expertos locales y buzos especializados internacionales.
El rescate también dejó una víctima fatal
La operación de recuperación se volvió aún más dramática cuando el sargento mayor Mohamed Mahudhee, integrante de la fuerza de defensa nacional de Maldivas, murió durante una inmersión de rescate realizada el sábado.
Las autoridades creen que el militar sufrió una enfermedad de descompresión, una condición extremadamente peligrosa causada por cambios bruscos de presión durante el ascenso desde grandes profundidades.
Mahudhee era considerado uno de los buzos más experimentados del país y recibió honores militares durante su funeral en Malé, la capital maldiva.
Una cueva submarina extremadamente peligrosa
Los especialistas explicaron que la cueva alcanza unos 70 metros de profundidad y se extiende aproximadamente 200 metros hacia el interior, con pasadizos estrechos, fuertes corrientes y visibilidad prácticamente nula.
Expertos de la organización internacional de seguridad en buceo DAN participaron del operativo junto a la Guardia Costera de Maldivas, utilizando scooters submarinos y equipos de respiración técnica capaces de reciclar el aire.
El británico John Volanthen, reconocido por participar en el rescate del equipo juvenil de fútbol atrapado en una cueva de Tailandia en 2018, explicó que el sedimento y la profundidad complicaron enormemente la recuperación.
Además, advirtió sobre el riesgo de narcosis por nitrógeno, un estado que puede afectar el juicio y provocar desorientación o pánico en inmersiones profundas.
Investigan si la expedición violó las normas locales
Las autoridades maldivas abrieron una investigación para determinar qué ocurrió durante la inmersión y si el grupo descendió más allá de los límites permitidos para el buceo recreativo.
En Maldivas, la legislación establece un máximo de 30 metros para este tipo de actividades, aunque la entrada de la cueva se encuentra cerca de los 50 metros de profundidad.
La licencia de la embarcación “Duke of York”, desde donde partió la expedición, fue suspendida preventivamente mientras avanzan las investigaciones.
El operador turístico italiano Albatros Top Boat aseguró que no tenía conocimiento de una inmersión profunda y afirmó que nunca habría autorizado una exploración de esas características sin permisos especiales.
Conmoción en Maldivas e Italia
El presidente maldivo Mohamed Muizzu expresó sus condolencias al mandatario italiano Sergio Mattarella y a las familias de las víctimas.
Desde el Gobierno italiano también aseguraron que trabajarán para acelerar la repatriación de los cuerpos.
El portavoz del gobierno de Maldivas señaló que la tragedia impactó profundamente en la población local debido al histórico vínculo turístico entre ambos países. Italia es desde hace décadas uno de los principales mercados turísticos del archipiélago asiático, que recibió más de dos millones de visitantes durante 2025.