Reclamo laboral

Francia: 700 bomberos protestaron en Lille por recortes y falta de personal

Bloquearon la N356 para denunciar un recorte de 7 millones de euros al servicio, un faltante de más de 160 puestos y el deterioro de sus condiciones de trabajo. La protesta terminó con tensión frente al SDIS, el organismo de emergencias local.