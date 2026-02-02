Noruega: detuvieron al hijo de la princesa heredera antes de un juicio por violación y sacude a la monarquía
Marius Borg Høiby fue arrestado por presunta agresión, amenazas con cuchillo y violar una restricción. La detención llega a días de un juicio por 38 delitos. En paralelo, Mette-Marit afronta preguntas por Epstein.
Marius Borg Høiby fue detenido antes del inicio del juicio en Oslo.
En Noruega, un nuevo episodio judicial volvió a poner bajo presión a la familia real. Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit, fue detenido el domingo por sospechas de agresión, amenazas con un cuchillo y violación de una orden de restricción, según informó la policía de Oslo.
El arresto llega apenas días antes del inicio del juicio en el que Høiby debe responder por 38 delitos, entre ellos cuatro cargos por violación, hechos de violencia doméstica contra una expareja y la filmación ilegal de mujeres sin conocimiento ni consentimiento. De acuerdo con el reporte, negó las acusaciones más graves vinculadas a abuso sexual.
Lo que se sabe
La policía pidió cuatro semanas de prisión para evitar riesgos de reincidencia. Un tribunal dispuso que pueda quedar bajo custodia hasta nueva decisión judicial o de la fiscalía, con un límite inicial fijado para el 2 de marzo.
El juicio está previsto para comenzar este martes en Oslo y extenderse durante siete semanas. El caso mantiene alta exposición pública por la cercanía con la corona y por el impacto institucional que genera en un país donde la monarquía es parte del esquema de Estado.
Mette-Marit quedó bajo escrutinio por menciones a Epstein en archivos de EE.UU. Foto: Reuters
La polémica por Epstein
En paralelo, la princesa heredera Mette-Marit enfrenta preguntas por su relación con Jeffrey Epstein, luego de que su nombre apareciera numerosas veces en archivos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, según el texto aportado.
La propia Mette-Marit emitió una declaración en la que reconoció “mal juicio” y expresó arrepentimiento por haber tenido contacto, además de manifestar solidaridad con las víctimas. El tema se instaló en el debate público noruego en el peor momento posible, en la antesala del juicio de su hijo.
El primer ministro Jonas Gahr Støre pidió que las personas mencionadas en los documentos expliquen “la verdad sobre lo ocurrido”, siempre según el material difundido. El clima se tensó aún más por la discusión política sobre el respaldo a la monarquía.
En el mismo contexto, se mencionó la presencia de otros nombres noruegos en los archivos, como el ex primer ministro Thorbjørn Jagland. Mientras tanto, la causa contra Høiby sigue su curso con un calendario judicial ya definido para las próximas semanas.