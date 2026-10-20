Perú: internaron de urgencia al expresidente Martín Vizcarra

El expresidente Martín Vizcarra fue trasladado de emergencia al hospital de Ate tras presentar un cuadro de cólico renal. Ingresó al área de *Trauma Shock,* pero durante su atención se habría presentado una *complicación cardíaca* que motivó su traslado a la *Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).* Actualmente, permanece en UCI bajo atención médica especializada. Como defensa legal del ex mandatario he recibido el encargo de poner a conocimiento de la opinión pública su situación de salud.