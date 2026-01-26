Melania Trump reunió a estrellas y líderes globales en una proyección exclusiva de su documental en la Casa Blanca
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, organizó un evento privado para mostrar el producto que realizó junto a Amazon MGM, a pocos días del estreno mundial. El evento contó con una lista de invitados de alto perfil que reflejó diversidad de ámbitos, desde la tecnología hasta la realeza.
Este 30 de enero se estrena en cines el documental de la primera dama estadounidense. REUTERS/Jeenah Moon
El pasado sábado 24 de enero, Melania Trump presentó una proyección anticipada de Melania, el documental que narra los 20 días previos a la investidura presidencial de su esposo, en un evento celebrado en el Salón Este de la Casa Blanca. El encuentro, que no estuvo abierto al público ni a la prensa general, reunió aproximadamente a setenta invitados entre figuras destacadas de la política, los negocios, el deporte y la cultura.
Entre los asistentes destacaron nombres como el CEO de Apple, Tim Cook; el director general de Amazon, Andy Jassy; líderes empresariales, miembros de familias reales y personalidades del entretenimiento, en lo que fue descrito por los organizadores como un grupo “interesante y representativo de diferentes sectores”.
Un evento con sabor cinematográfico
Para ambientar la proyección, la Casa Blanca se transformó en una sala de cine improvisada, con sonido y pantalla adaptados especialmente para la ocasión. Los invitados disfrutaron de detalles tematizados, como cajas de palomitas personalizadas con el título de la película y diversos obsequios relacionados con el proyecto.
La primera dama compartió imágenes del evento en sus redes sociales, donde expresó sentirse “profundamente honrada” por la presencia de amigos, familiares y colaboradores que, según ella, aportan visiones únicas al mundo.
¿Qué se sabe del documental?
Melania es una producción de Amazon MGM Studios que explora, desde la perspectiva de la propia protagonista, el proceso de transición a la Casa Blanca durante la campaña y los días previos a la segunda investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Con una duración prevista de 104 minutos, la película busca ofrecer un acceso directo a momentos íntimos y decisiones clave de esa etapa.
La proyección de la Casa Blanca se realizó pocos días antes de su estreno en salas comerciales, programado para el 30 de enero, con una premiere especial el 29 de enero en el recientemente renombrado Kennedy Center.
Además, la producción cuenta con un despliegue promocional inusual para este tipo de proyectos. Según una fuente cercana a la realización, cerca de 35 millones de dólares fueron destinados a la campaña publicitaria de Melania, que retrata los 20 días en torno al regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Los anuncios incluyeron presencia en televisión, cartelería urbana, estaciones de metro, autobuses y hasta pantallas gigantes como la Sphere de Las Vegas.
A ese monto se suma el acuerdo de unos 40 millones de dólares entre Amazon MGM Studios y la primera dama, lo que ubica al documental dentro de los presupuestos más altos del género, con estreno en salas previsto para este viernes.
Un paso más en la promoción internacional
La velada en la residencia presidencial se inscribe dentro de una estrategia de promoción global que incluirá eventos en varias ciudades de Estados Unidos y, posteriormente, una potencial difusión internacional. El documental ha generado expectativa por su enfoque íntimo y por la participación directa de la propia Melania Trump en su producción.
La proyección exclusiva del documental en la Casa Blanca no solo marcó un hito en la agenda de Melania Trump como productora y figura pública, sino que también subrayó el interés por posicionar su historia personal y política ante un público diverso y de alto perfil, antes de su llegada a las pantallas de cine de todo el mundo.