Aliados de EE.UU bajo ataque por el ejército iraní

Los aliados de Washington en el Golfo volvieron a ser blanco de misiles y drones iraníes. Una columna de humo negro se elevaba sobre el área cercana a la embajada de Estados Unidos en Kuwait, donde había una fuerte presencia de seguridad, ambulancias y camiones de bomberos. Se escucharon fuertes explosiones en Dubái y Samha, en Emiratos Árabes Unidos, y en Doha, capital de Qatar.
Los líderes iraníes han dicho que los ataques apuntan a activos militares de Estados Unidos –como sus bases militares en la región– ,pero también han alcanzado el aeropuerto internacional de Dubái, hoteles y otra infraestructura civil.
Arabia Saudita ha interceptado y destruido cinco drones cerca de la base aérea Príncipe Sultán, próxima a la ciudad de Al-Kharj, según un portavoz militar del Ministerio de Defensa. Además, el país árabe cerró su mayor refinería después de que ataques con drones provocaran un incendio, en una de varias instalaciones petroleras que se convirtieron en objetivos.
En el primer ataque que alcanzó a aliados estadounidenses en Europa, un dron impactó durante la noche en la base aérea británica de Akrotiri, en Chipre. Reino Unido y Chipre dijeron que los daños fueron limitados y que no hubo víctimas.
Los aliados europeos se distanciaron de la decisión inicial de Trump de ir a la guerra, al señalar que no alcanzaba el umbral legal de enfrentar una amenaza inminente. Sin embargo, posteriormente dijeron que participarían para ayudar a suprimir la capacidad de Irán de tomar represalias tras los ataques de Teherán contra sus aliados.
Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo a Reuters que Washington dialogará en algún momento con Teherán, pero todavía no.
“El presidente Trump dijo que un posible nuevo liderazgo en Irán ha indicado que quiere hablar y que eventualmente él hablará. Por ahora, la Operación Furia Épica continúa sin cesar”, afirmó el funcionario.
Sigue sin estar claro cuáles son las perspectivas a más largo plazo para que Irán reconstruya su liderazgo y reemplace a Khamenei, de 86 años.
Misiles en el cielo de Dubai, una de las ciudades más importantes de la región en materia económica. Reuters.
Se extiende a Líbano
Un nuevo frente importante en la guerra se abrió el lunes cuando el grupo terrorista Hezbollah, uno de los principales aliados de Teherán en Medio Oriente, lanzó misiles y drones hacia Israel, mientras una frágil tregua de un año entre ambas partes colapsaba tras la muerte de Khamenei.
Israel respondió con amplios ataques aéreos, que según dijo apuntaron a los suburbios del sur de Beirut controlados por Hezbollah y alcanzaron a militantes de alto rango. La agencia estatal libanesa NNA informó que un recuento inicial mostró 31 muertos y 149 heridos.
Israel declaró al líder de Hezbollah, Naim Qassem, como “objetivo de eliminación”. Funcionarios dijeron que por el momento no estaban considerando una invasión terrestre de Líbano.
Un misil iraní impactó en Beersheba, al sur de Israel. Reuters.
El Ejército israelí dijo haber matado al jefe de inteligencia de Hezbollah, Hussein Makled, durante los ataques nocturnos, e informó estar bombardeando objetivos en Teherán y en todo Irán, con poca resistencia aparente por parte de las defensas aéreas iraníes. Más de 550 personas han muerto en la república islámica desde el inicio de la guerra, informó el lunes la Media Luna Roja iraní.
Tel Aviv emitió además advertencias a los residentes del valle de Bekaa, en el este del Líbano, de que pronto llevaría a cabo ataques en varias localidades de esa región. Les advirtió que se alejaran de los edificios utilizados por el grupo terrorista y dijo que los ataques eran en respuesta a los intentos del grupo de reconstruir su infraestructura militar en la zona.
En Israel, las personas buscaron refugio mientras Irán continuaba con su ofensiva, activando las sirenas antiaéreas en todo el país. Las defensas aéreas israelíes han logrado repeler la mayoría de los ataques, aunque un impacto directo el domingo mató al menos a nueve personas en Beit Shemesh, al sur de Jerusalén.
El gobierno libanés emitió una enérgica condena a las acciones de Hezbollah, y su primer ministro calificó las operaciones militantes del grupo como “ilegales”