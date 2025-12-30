Murió Tatiana Schlossberg, la nieta de John F. Kennedy que había revelado un cáncer terminal
El legado de una joven periodista ambiental perdura tras su muerte, marcada por su lucha contra una agresiva enfermedad y su amor por la familia y el medio ambiente.
"Nuestra hermosa Tatiana falleció esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones. George, Edwin y Josephine Moran. Ed, Caroline, Jack, Rose y Rory", publicaron junto a la foto de periodista desde el Instagram @jfklibraryfdn
Tatiana Schlossberg, periodista ambientalista y nieta del expresidente estadounidense John F. Kennedy, falleció este martes a los 35 años, apenas seis semanas después de anunciar públicamente que padecía un cáncer terminal. La familia confirmó su muerte a través de un comunicado difundido por la Fundación Biblioteca John F. Kennedy.
Una vida dedicada al periodismo y el medio ambiente
Tatiana Celia Kennedy Schlossberg nació en Nueva York y se destacó como periodista ambiental, con una carrera que incluyó trabajos para medios de prestigio como The New York Times, The Atlantic y The Washington Post. También fue autora del libro Inconspicuous Consumption: The Environmental Impact You Don’t Know You Have, publicado en 2019.
Era hija de Caroline Kennedy, diplomática y única hija del presidente John F. Kennedy y de Jackie Kennedy, y del diseñador Edwin Schlossberg. Su apellido formaba parte de una de las familias políticas más conocidas de Estados Unidos.
Schlossberg se sometió a tratamientos intensivos, incluyendo quimioterapia, trasplantes de médula ósea y ensayos clínicos, en un intento de frenar la progresión de la enfermedad.
El diagnóstico que conmovió al mundo
En noviembre de 2025, Schlossberg publicó un conmovedor ensayo en The New Yorker en el que reveló que le habían diagnosticado leucemia mieloide aguda con una mutación poco común, una forma agresiva de cáncer de sangre que es rara incluso en personas mayores.
El diagnóstico le fue confirmado en mayo de 2024, poco después del nacimiento de su segundo hijo, cuando los médicos detectaron anomalías en sus análisis de sangre. Desde entonces, Schlossberg se sometió a tratamientos intensivos, incluyendo quimioterapia, trasplantes de médula ósea y ensayos clínicos, en un intento de frenar la progresión de la enfermedad.
En su ensayo, expresó sus sentimientos sobre la enfermedad, el amor por su familia y las preocupaciones sobre dejar a sus hijos demasiado pequeños, y reveló que uno de sus médicos le dijo que podría vivir “aproximadamente un año” tras el diagnóstico.
La noticia de su fallecimiento fue compartida por la Fundación Biblioteca John F. Kennedy.
Reacción familiar y legado
La noticia de su fallecimiento fue compartida por la Fundación Biblioteca John F. Kennedy, que publicó un mensaje firmado por familiares cercanos y amigos íntimos. “Nuestra hermosa Tatiana falleció esta mañana. Siempre vivirá en nuestros corazones”, se leyó en el comunicado familiar.
Tatiana deja un profundo legado como periodista ambiental y autora, pero también como una voz valiente que habló con franqueza sobre su propia enfermedad y luchó por concienciar sobre la fragilidad de la vida incluso en medio de una familia histórica y pública.
La muerte de Tatiana Schlossberg, tan solo semanas después de revelar su diagnóstico terminal, conmueve tanto por su juventud como por su valentía al enfrentar el cáncer de manera abierta. Su voz, comprometida con el medio ambiente, su familia y sus lectores, permanecerá como testimonio de una vida dedicada a contar historias y defender causas mayores.