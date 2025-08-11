En Ecuador

Mueren 12 recién nacidos en Guayaquil: abren investigación sanitaria

Doce neonatos fallecieron en el Hospital Universitario de Guayaquil (Ecuador); solo dos muertes se atribuyen a una infección bacteriana, mientras las autoridades descartan el uso de insumos reutilizados y se generan llamados urgentes desde la Asamblea y la Defensoría del Pueblo.