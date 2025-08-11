Mueren 12 recién nacidos en Guayaquil: abren investigación sanitaria

El Ministerio de Salud de Ecuador, encabezado por el ministro Jimmy Martin, confirmó este 10 de agosto el fallecimiento de doce recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital Universitario de Guayaquil
Doce neonatos fallecieron en el Hospital Universitario de Guayaquil (Ecuador); solo dos muertes se atribuyen a una infección bacteriana, mientras las autoridades descartan el uso de insumos reutilizados y se generan llamados urgentes desde la Asamblea y la Defensoría del Pueblo.
Solo en dos de los casos se identificó una infección causada por la bacteria Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa, un germen altamente resistente y especialmente peligroso en entornos hospitalarios
Las demás muertes fueron explicadas por las autoridades como resultado de condiciones clínicas complejas, vinculadas a los nacimientos prematuros o muy prematuros
El Ministerio subrayó que no se reutilizaron insumos médicos y que la UCIN siguió operativa bajo alertas epidemiológicas implementadas para garantizar la atención segura
Ante el impacto de la tragedia, se solicitó la renuncia del gerente del hospital, Hugo Hernández, y se decretó atención psicológica para los familiares de las víctimas
La Asamblea Nacional reaccionó convocando al ministro de Salud, al fiscal general Wilson Toainga, al gerente del hospital y al director asistencial para que brinden explicaciones ante la ciudadanía
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo inició una investigación de oficio, exigiendo transparencia sobre protocolos, recursos, historias clínicas y análisis microbiológicos, con un plazo de tres días para que las instituciones colaboren
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se expresó conmocionado y destacó que las cánulas nasales cuestan apenas unos pocos dólares, solicitando su urgente provisión para evitar que tragedias como esta se repitan
La muerte de doce neonatos reavivó el debate público sobre las condiciones del sistema de salud en Ecuador. A la alarma social se sumó la denuncia de escasez de insumos y fallas estructurales, tema ya abordado por medios como teleSUR, que reportaron versiones alternativas incluso sobre un número mayor de víctimas
Aunque el hospital insiste en que las muertes se deben a factores clínicos y rechaza las versiones sobre reutilización de insumos, la magnitud del suceso obliga a una revisión urgente de protocolos de atención neonatal. La presencia de la bacteria Klebsiella pneumoniae es particularmente inquietante, dada su alta resistencia y mortalidad asociada en entornos vulnerables
