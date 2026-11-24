Antigüedad en tiempos de IA

Tras casi 20 años cerrado, reabre al público el antiguo Museo de la Acrópolis de Atenas

Cerrado desde 2007, el histórico edificio, situado junto al Partenón, exhibe piezas arqueológicas inéditas y ofrece una experiencia inmersiva con inteligencia artificial. Convivirá con el nuevo museo.