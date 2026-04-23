El gendarme Nahuel Gallo declarará como testigo ante la justicia federal el 30 de abril en una causa contra Nicolás Maduro por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela. La citación fue solicitada por el abogado Tomás Farini Duggan, que representa a un grupo de damnificados venezolanos, y la causa tramita en los tribunales federales bajo el principio de jurisdicción universal.
Nahuel Gallo testificará contra Nicolás Maduro en una causa por delitos de lesa humanidad
El gendarme argentino que estuvo detenido 448 días declarará como testigo ante la justicia federal contra el ex presidente de Venezuela encarcelado en Estados Unidos. Buscará ser querellante.
Gallo estuvo detenido durante 448 días en Venezuela tras ser arrestado en diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar al país para visitar a su familia. El gobierno argentino calificó la detención como arbitraria, mientras que las autoridades venezolanas lo acusaron de espionaje y actividades conspirativas, según consta en la investigación.
Su testimonio es considerado clave porque podría aportar información directa sobre condiciones de detención y eventuales torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones atribuidas al gobierno chavista dentro del sistema carcelario venezolano. Tras su liberación en marzo de este año, Gallo regresó a la Argentina y comenzó un proceso de recuperación que ahora incluye su presentación ante la justicia federal.
Qué aportará en la causa y por qué es relevante
En los tribunales federales, el aporte de Gallo como testigo busca aportar elementos sobre hechos que investigan organizaciones civiles: un posible plan sistemático de persecución que incluiría secuestros, torturas y desapariciones forzadas. La causa contra Nicolás Maduro analiza esas prácticas atribuidas al gobierno chavista y por eso la declaración de alguien que Estuvo detenido resulta central.
La citación de Gallo fue pedida expresamente por el abogado Tomás Farini Duggan en representación de víctimas, y la figura de testigo ante la justicia federal permitirá que su relato sea incorporado al expediente que investiga delitos de lesa humanidad. La jurisdicción universal habilita al órgano judicial argentino a recibir y valorar ese testimonio aunque los hechos se hubieran cometido en Venezuela.
En su cuenta de X escribió Nahuel Gallo, “Sobreviví 448 días de secuestro en Venezuela. Hoy doy un paso para que haya justicia. Pido ser reconocido como víctima y parte querellante, con todas las facultades que la ley me otorga. No voy a quedarme callado. Por mí, por mi familia y por todos los que sufrió este horror que no puede quedar impune”, y con ese mensaje dejó explícita su intención de participar activamente en la causa.
Contexto de la investigación y consecuencias diplomáticas
La causa se inició a partir de denuncias de organizaciones civiles y procura determinar si existió un plan de persecución sistemática con violaciones graves de derechos humanos. En ese marco, la justicia federal investiga hechos atribuidos al gobierno chavista en Venezuela y recibe testimonios, pericias y pruebas que puedan acreditar torturas y ejecuciones atribuidas a agentes del Estado.
El caso también generó un fuerte conflicto diplomático entre Argentina y Venezuela y, según el expediente, se convirtió en uno de los episodios más sensibles en la relación bilateral en los últimos años. La presentación de Gallo ante la justicia federal y su pedido para ser reconocido como querellante suman una dimensión humana y procesal al trámite judicial.
El estado actual del expediente prevé la incorporación de testimonios como el de Nahuel Gallo para reconstruir los hechos investigados; su declaración el 30 de abril ante la justicia federal y la posible aceptación como querellante son pasos concretos que condicionarán la continuación del procedimiento y el acceso de las víctimas a la investigación.