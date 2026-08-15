En 2026, el nombre de República de Nauru se cambió oficialmente a Naoero. El gobierno afirmó que este cambio restauraba el nombre indígena de la isla y que reflejaba la identidad nacional y el patrimonio cultural.
Cuál es el país que este año oficializó su cambio de nombre
Se trata de una pequeña isla que confirmó la modificación tras la aprobación en su Congreso. El motivo y significado.
Como parte de este cambio, el gobierno anunció que sus ciudadanos serían llamados dei-Naoero en lugar de nauruanos.
¿Dónde se encuentra Naoero?
Naoero es un país insular del Pacífico ubicado en el suroeste del océano Pacífico, al noreste de Australia. Es una isla coralina elevada situada justo al sur del ecuador, en el sureste de Micronesia.
Naoero es famoso por ser el país insular más pequeño del mundo. Es el tercer país más pequeño por superficie terrestre, después de la Ciudad del Vaticano y Mónaco.
También es el tercer país más pequeño por población, después de la Ciudad del Vaticano y Tuvalu. Naoero no tiene capital oficial, pero la mayoría de las oficinas gubernamentales se encuentran en el distrito de Yaren.
Es el país insular más pequeño del mundo , con una superficie total de aproximadamente 8 millas cuadradas (21 kilómetros cuadrados).
¿Qué idioma se habla en Naoero?
Los idiomas oficiales de Naoero son el nauruano y el inglés. El nauruano, conocido por sus hablantes como dorerin Naoero («el idioma de los nauruanos»), es hablado por la mayor parte de la población de la isla.
El inglés también es un idioma común y se utiliza ampliamente en el gobierno y la educación. El gobierno ha hecho hincapié en la importancia de preservar el nauruano como parte fundamental del patrimonio cultural del país.
Su situación y otros ejemplos
A diferencia de casos como Türkiye (antes Turquía) o Eswatini (antes Suazilandia) —que notificaron formalmente a las Naciones Unidas para que todo el mundo dejara de usar sus nombres exógenos y adoptara sus nombres nativos—, Nauru no ha realizado ningún trámite diplomático para exigir que la comunidad internacional reemplace "Nauru" por "Naoero".