Nayib Bukele afirmó que fuerzas salvadoreñas destruyeron en Haití el cuartel de la banda 400 Mawozo, en una operación que, dijo, provocó la huida de la mayoría de los presuntos integrantes.
Bukele anunció que las tropas salvadoreñas destruyeron en Haití el cuartel de una violenta pandilla
El presidente publicó un video en X con detonaciones y calificó el lugar como la "Casa de la Muerte". Medios reportan uso de drones explosivos, acciones terrestres y cuatro helicópteros en la incursión.
El video publicado en X por el presidente mostró detonaciones y aseguró que la llamada "Casa de la Muerte" era el cuartel General de 400 Mawozo.
La residencia fue atribuida a Wilson Joseph, conocido como Lanmò San Jou, señalado como líder de la banda en la llanura de Cul-de-Sac, al noreste de Puerto Príncipe.
Detalles del operativo
Según el reporte, la acción fue ejecutada el domingo por un grupo de tareas de la Policía Nacional de Haití con respaldo de militares salvadoreños.
El Miami Herald informó que el ataque incluyó drones explosivos, acciones terrestres y apoyo de cuatro helicópteros, dos de ellos operados por fuerzas de El Salvador.
Sobre el resultado, las fuentes mencionaron la posible Muerte de varios hombres armados, aunque ni las autoridades haitianas ni las salvadoreñas brindaron más detalles.
The Haitian Times advirtió sobre versiones contradictorias: mientras algunos medios locales hablaron de una destrucción total de la propiedad, otros sostuvieron que el inmueble fue alcanzado pero que no pudo determinarse la magnitud de los daños.
En su publicación en X, escrita en criollo haitiano, Bukele sostuvo que la mayoría de los integrantes huyó “sin siquiera intentar luchar”, y añadió que eran “cobardes”, dijo el presidente de El Salvador.
El origen de la ofensiva
La ofensiva salvadoreña comenzó tras la desaparición de cuatro técnicos de aviación y mantenimiento que integraban la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF).
Esos hombres fueron emboscados el 18 de octubre en Croix-des-Bouquets; su vehículo blindado fue atacado y luego apareció incendiado, y desde entonces no se informó públicamente sobre su paradero.
Desde el inicio de la crisis, El Salvador envió más de 2.500 efectivos a Haití y el contingente actúa junto a la Policía Nacional de Haití en virtud de un acuerdo bilateral.
La presencia de tropas salvadoreñas generó interrogantes sobre la coordinación entre las autoridades locales, las fuerzas armadas haitianas, la misión internacional contra las bandas y los grupos que emplean drones.
La operación fue presentada por Bukele como una misión de búsqueda y rescate y como cumplimiento de una promesa; sin embargo, hasta ahora no existe verificación independiente sobre el alcance de los daños ni sobre la existencia de muertos o detenidos.