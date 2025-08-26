Estaba detenido e incomunicado

Nicaragua: responsabilizan al gobierno por la muerte de un dirigente opositor

Se trata de Mauricio Alonso Petri, quien, según varias organizaciones opositoras, "permanecía bajo custodia del Estado nicaragüense, tras haber sido secuestrado por la dictadura Ortega-Murillo". Reclaman "medidas políticas, diplomáticas y financieras, urgentes, firmes y efectivas, para presionar al régimen a poner fin a las violaciones de derechos humanos".