Escándalo en la monarquía

Un miembro de la familia real noruega enfrenta cargos judiciales por abuso sexual

Se trata de Marius Borg Høiby, el hijo de 28 años de la princesa heredera de Noruega. Será juzgado en febrero por 32 cargos, incluidos cuatro cargos de violación, abuso doméstico de una ex pareja y la filmación ilegal de varias mujeres sin su conocimiento o consentimiento.