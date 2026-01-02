Un miembro de la familia real noruega enfrenta cargos judiciales por abuso sexual
Se trata de Marius Borg Høiby, el hijo de 28 años de la princesa heredera de Noruega. Será juzgado en febrero por 32 cargos, incluidos cuatro cargos de violación, abuso doméstico de una ex pareja y la filmación ilegal de varias mujeres sin su conocimiento o consentimiento.
Marius Borg Høiby es hijo de la princesa Mette-Marit.
Su abogado, Petar Sekulic, ha declarado que Høiby "niega todos los cargos de abuso sexual, así como la mayoría de los cargos relacionados con la violencia". Su cliente "presentará un relato detallado de su versión de los hechos ante el tribunal", añadió.
Høiby, cuya madre es la princesa heredera, Mette-Marit, y cuyo padrastro es el príncipe heredero, Haakon, futuro rey de Noruega, podría enfrentar 10 años de prisión si es declarado culpable de los cargos más graves.
May Britt Buhaug, secretaria general de la organización de salud pública de mujeres Sanitetskvinnene, dijo que su personal había registrado un aumento en el número de mujeres que denunciaban experiencias de violencia doméstica y agresión sexual, y que esperaban que aumentara aún más cuando comenzara el juicio.
El personal de nuestros centros de salud para mujeres ha observado un aumento en el número de mujeres que contactan para pedir ayuda y consejo tras experiencias de violencia y agresión sexual. La cobertura mediática de casos como el de Høiby facilita la solicitud de ayuda. Que las mujeres pidan ayuda con mayor facilidad es un efecto positivo. La franqueza rompe tabúes, afirmó Buhaug.
Según las estadísticas del Centro Noruego para Estudios sobre Violencia y Estrés Traumático (NKVTS), una de cada diez mujeres en Noruega ha sufrido violencia grave por parte de su pareja.
Buhaug dijo: “Aunque trágico, parece que este caso puede contribuir a romper el silencio en torno a la violencia de pareja y la violación”.
Mientras tanto, un nuevo libro explosivo, cuya publicación Høiby intentó impedir sin éxito, afirma que él mismo vendió drogas en las calles de Oslo. Høiby ha negado las acusaciones.
El escándalo daña a la monarquía noruega
Los titulares negativos parecen haber revitalizado a los republicanos. El rey es Harald V, monarca desde 1991 y ahora tiene 88 años. Debido a la ley de primogenitura vigente hasta 1990, es su segundo hijo, Haakon, quien hereda el trono, y no su hija mayor, Märtha Louise.
Høiby (en el centro) es hijastro del príncipe heredero, Haakon, futuro rey de Noruega.
Craig Aaen-Stockdale, líder del grupo Norge som republikk (Noruega como república), dijo que el número de miembros se había más que triplicado en los últimos dos años, en gran parte, según dijo, debido a las acusaciones contra Høiby.
En un país por lo demás democrático, igualitario y liberal, la familia real noruega ocupa un lugar un tanto oculto y tradicionalmente ha gozado de un alto nivel de apoyo. Sin embargo, muchos noruegos están reconsiderando su postura respecto a la familia real, que antes se consideraba un grupo relativamente inofensivo, afirmó.
El escándalo generalizado en curso ha empañado seriamente la reputación de los miembros más jóvenes de la realeza, incluyendo al futuro heredero. Dentro de unos años, podría incluso haber una situación en la que el jefe de Estado tenga a su esposa con una enfermedad crónica [Mette-Marit dijo recientemente que necesitaría un trasplante de pulmón] y a su hijo en prisión.
Pero Torgeir Pedersen Krokfjord, coautor del libro "Líneas blancas, oveja negra", que publicó las acusaciones de drogas, dijo que la familia real seguía siendo popular entre la mayoría de los noruegos y había salido relativamente ilesa.
“Uno sólo puede imaginarse cómo debió ser para ellos lidiar con todo esto a lo largo de los años, mientras luchaban al mismo tiempo con problemas de salud”, dijo.