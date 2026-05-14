La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó este jueves 14 de mayo en su boletín cotidiano que el Papa León XIV nombró como nuncio apostólico en Argentina a monseñor Michael Wallace Banach, arzobispo titular de Memfis y hasta ahora nuncio apostólico en Hungría.
El Papa nombró a Michael Wallace Banach nuncio apostólico de Argentina
La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó este jueves 14 de mayo en su boletín cotidiano la designación del Papa León XIV para el arzobispo titular de Memfis y hasta ahora nuncio apostólico en Hungría.
En una carta el episcopado argentino agradeció el nombramiento del represente pontifico.
“Aprovechamos la ocasión para hacer llegar al nuevo enviado del Santo Padre nuestro fraternal saludo al iniciar su misión pastoral y diplomática en nuestro país con la esperanza de que la misma continúe fortaleciendo los vínculos de comunión entre la Sede Apostólica y la Iglesia que peregrina en estas tierras”, expresan los obispos.
Piden oraciones
También invitan a la comunidad católica a orar para que el Señor acompañe la misión del nuevo Nuncio Apostólico, encomendando su ministerio a la protección de la Virgen María.