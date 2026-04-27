Una cría de orca sorprendió este domingo al quedar varada en la costa de Playa Mansa, en Punta del Este, y dio lugar a un operativo que se extendió durante varias horas con la participación de rescatistas, personal naval y especialistas en fauna marina.
Orca varada en Punta del Este: intenso operativo para rescatar al cetáceo en Playa Mansa
El ejemplar fue encontrado en la orilla y motivó la intervención de equipos especializados, que trabajaron durante horas para asistirlo y evaluar su estado.
Operativo contrarreloj
El hecho se registró en la zona de la Parada 1 de Playa Mansa, donde el animal —de aproximadamente dos metros de largo— fue detectado por transeúntes y personal de la Prefectura.
A partir de ese momento se activó un protocolo que incluyó la intervención de la Prefectura Nacional Naval, guardavidas y equipos especializados en rescate de cetáceos. Durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, los equipos trabajaron para intentar devolver al ejemplar al mar, en medio de condiciones climáticas adversas, con lluvia y fuerte oleaje.
Las tareas se desarrollaron de manera continua y con apoyo de buzos y organizaciones vinculadas a la conservación marina. Incluso vecinos que se encontraban en la zona se acercaron para colaborar o seguir de cerca el operativo, que concentró la atención de turistas y residentes.
En paralelo, se dio aviso a organismos ambientales y a la Red Nacional de Asistencia al Cetáceo, cuyos técnicos se trasladaron al lugar para evaluar el estado del animal y coordinar las acciones a seguir.
Durante la mañana del lunes, las tareas continuaban con el objetivo de mantener con vida al ejemplar y determinar si era posible reintroducirlo en aguas profundas o si requería otro tipo de asistencia.
Estado del animal
Mientras avanzaba el operativo, especialistas comenzaron a analizar las condiciones del cetáceo para establecer las causas del varamiento. Entre las hipótesis se mencionan la desorientación, el impacto de las condiciones meteorológicas o problemas de salud, situaciones que suelen estar asociadas a este tipo de eventos en fauna marina.
El diagnóstico veterinario resulta clave para definir los pasos a seguir. En este tipo de casos, los equipos técnicos evalúan si el animal presenta lesiones, signos de debilidad o dificultades para nadar, factores que pueden influir en la posibilidad de devolverlo al mar con éxito.
Las orcas —también conocidas como “ballenas asesinas”— pertenecen al grupo de los cetáceos y, pese a su nombre, son en realidad los miembros más grandes de la familia de los delfines. Orcinus orca Su presencia en aguas cercanas a la costa no es frecuente, lo que hace que episodios como este generen especial atención.
Los varamientos pueden ocurrir por múltiples razones. Entre ellas se encuentran cambios en las corrientes marinas, tormentas, persecución de presas cerca de la orilla o problemas de orientación. En algunos casos, los animales quedan atrapados por la bajante de la marea o por las características del relieve costero.
Este tipo de hechos requiere una intervención cuidadosa, ya que el peso del animal fuera del agua puede afectar su respiración y circulación. Por eso, los equipos de rescate suelen trabajar para mantener húmeda la piel del cetáceo, estabilizarlo y coordinar su retorno al mar en condiciones seguras.