Un fuerte terremoto de magnitud 7,6 sacudió este viernes a Panamá y provocó evacuaciones de urgencia en la capital, donde cientos de personas abandonaron edificios tras sentir el movimiento.
Panamá activó una alerta de tsunami tras un terremoto de magnitud 7,6
El sismo tuvo epicentro cerca de Pitaloza Arriba y provocó evacuaciones en la capital. Hasta el momento no se informaron víctimas ni daños materiales.
Luego del sismo, las autoridades activaron una alerta de tsunami para sectores del Pacífico oriental. Hasta el momento no se reportaron víctimas ni daños materiales de consideración.
El epicentro y la magnitud
El Servicio Geológico de Estados Unidos ubicó el epicentro a unos 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, en el centro-sur del país.
En un primer informe, el organismo había estimado la magnitud en 8, pero posteriormente revisó el dato y lo redujo a 7,6.
El movimiento fue sentido con fuerza en distintos puntos del territorio panameño y generó escenas de preocupación en zonas urbanas.
Evacuaciones en la capital
En Ciudad de Panamá, numerosas personas salieron de oficinas, viviendas y edificios públicos apenas se percibió el temblor.
Las primeras imágenes mostraron grupos concentrados en las calles mientras se realizaban controles preventivos.
Los organismos de emergencia comenzaron a relevar posibles daños en infraestructura y servicios esenciales.
Alerta sobre el Pacífico
Tras el terremoto, se emitió una alerta de tsunami para áreas del Pacífico oriental.
Las autoridades mantienen vigilancia sobre las zonas costeras y recomiendan seguir únicamente las indicaciones de los organismos oficiales mientras continúa la evaluación.
Por ahora no se informaron olas de impacto ni consecuencias graves asociadas al movimiento sísmico.
Seguimiento de la emergencia
Los equipos de respuesta permanecen desplegados en distintos sectores del país para controlar edificios, rutas y servicios.
También se monitorean posibles réplicas después del terremoto principal.
La situación continúa en desarrollo y los organismos oficiales actualizarán el balance a medida que avance el relevamiento.