Histórico

El papa León XIV inauguró y bendijo la última torre de la Sagrada Familia en Barcelona

El sumo pontífice encabezó la consagración de la Torre de Jesucristo, que con sus 172,5 metros convierte a la obra cumbre de Antoni Gaudí en el templo más alto del mundo. La ceremonia contó con la presencia de los reyes de España y el presidente Pedro Sánchez, coincidiendo con el centenario del fallecimiento del célebre arquitecto catalán.