Mensaje del Vaticano por Año Nuevo

León XIV llamó a comenzar 2026 con un corazón que lata por la paz

Durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el papa León XIV deseó un feliz Año Nuevo e instó a renovar el tiempo desde la esperanza cristiana. En la Jornada Mundial de la Paz, pidió confiar a María el clamor por la paz entre los pueblos y en las familias.