Vaticano

Desde la Plaza San Pedro, el Papa advirtió: “Las armas nunca traen seguridad”

El papa León XIV habló este domingo en la Plaza San Pedro tras canonizar a Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis. Ante miles de fieles, exhortó a los líderes mundiales a terminar con la violencia, recordó a los nuevos mártires de la Iglesia y reafirmó que “Dios no quiere la guerra, quiere la paz”.